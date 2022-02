$!Héctor Vargas sobre Real España: “Nadie me ha llamado, pero por el prestigio que uno ganó uno siempre es candidato”

El técnico argentino Héctor Vargas se refirió a los rumores que lo vinculan al Real España y ve al club todavía con posibilidades de clasificar a liguilla y coronarse campeón del Clausura 2022. Vargas se encuentra en San Pedro Sula y tras la salida del mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, se perfila para asumir el banquillo aurinegro. ¿Ya hubo pláticas? Le consultaron. “Por el tema de periodistas, que me han llamado hasta en el entretiempo de un partido. A mí nadie me ha hablado del España. Simplemente me mudé a San Pedro por el tema del colegio de mis hijos. Oficialmente nadie me ha llamado, saben más los periodistas que yo. Siempre claro, por el prestigio que uno se ha ganado en el fútbol siempre es candidato y más un equipo como Real España que tiene la pretensión de ser campeón”, dijo en entrevista a Cinco Deportivo. Los aurinegros marchan últimos en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2022 sin puntos en cinco partidos. ¿A pesar de esto, puede Real España terminar siendo campeón del torneo?. “Claro que sí, porque el formato de esta liguilla clasifican seis, sí puede. Motagua terminó cuarto en un torneo y terminó siendo campeón. El formato permite clasificar dentro de los 6 y después jugar las posibilidades del título. Yo gané ocho veces las vueltas, no me garantizó ganar los ochos campeonatos, pude ganar cuatro. Pero todavía se está a tiempo de clasificar y ser campeón”. Vargas no dirige desde abril del 2021 cuando quedó fuera del Marathón y asegura que no ha asumido ningún club porque decidió darse un descanso y disfrutar su familia.

“Me han llamado para dirigir, inclusive para asesorar al Lone FC y con eso me saco el rigio. Tengo al Chato (Padilla) allí, que es el técnico y me entretengo un rato”, agregó. Real España pasó de ser finalista a último de la tabla. ¿Es algo mental?

“Yo tengo una manera de trabajar que me ha dado resultados; es preparar al futbolista para las finales. Llegué a ocho finales y solo perdí dos, ganamos Copa Presidente, fuimos el único equipo con Marathón que le ganamos la final de grupo al Olimpia de Troglio, que luego fue cuatro veces campeón. Con Jhosua Vargas ante Real Sociedad por ejemplo, hace cosas que no correspondía y cuando sale lo dejé que se desahogara, le dije, yo te preparo par la final. Vos en la final me hacés lo que me hiciste ahora y me hacés perder un campeonato y fue el que falló un un penal cuando salimos campeones. Yo a mis jugadores los preparo para jugar finales. Sobre la llegada de Pablo Lavallén:

“Sigo pensando que Lavallén como Pedro que hizo una apuesta muy fuerte. El presupuesto es el triple de cuando yo estaba, con don Rafa el proyecto era hacer debutar jóvenes, él pensaba que se podía apoyar y levantar las arcas del club. Con la venta de Lozano, Elis y luego Benguché, Olimpia se vio bien económicamente. La apuesta de hacer un súper equipo de Rafa Villeda hace que se pueda potenciar el Olimpia, por eso los cuatro campeonatos, la inversión es muy grande y hace que se vea con mucha más posibilidades de título”. Sobre la materia prima en Honduras vs otros países:

“Aquí el biotipo es impresionante, me quedo asombrado después de 25 años. El tema es que comprar con plata, cualquiera compra. El tema es comprar con ideas, formar clubes competitivos, respaldarlos, que generen divisas para el fútbol para que sea sostenible”.