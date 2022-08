Hernán “La Tota” Medina tras el triunfo de Motagua contra Cibao: “La cantidad de goles pasa por otro análisis”

“La Tota” se pronunció también sobre el desgaste que tuvo el Motagua a lo largo de este viaje a República Dominicana.

“Es parte del juego, por ahí tantas situaciones para llegar a un destino lo van desgastando y más cuando veníamos de jugar un partido el domingo, cenamos y salimos para el aeropuerto. No tuvimos tiempo de descansar ni trabajar, lo hicimos arriba de un bus, llegamos aquí y se descansó, pero es la agenda y no me gustan las excusas”.

Medina no quitó méritos a las acciones de peligro que tuvo el Cibao. “El fútbol tiene momento y por instantes lo hicimos, también sufrimos una que otra jugada aislada de Cibao y eso hablaba que podíamos sufrir más de la cuenta. Pero en el global uno trató de imponerse y el que propone se lleva los resultados”.

En lo que respecta la rotación de los futbolistas. “Tenemos que administrar los minutos de los jugadores y eso puede variar los esquemas y los nombre, pero siempre apostamos a lo mismo. Buscamos apropiarnos del balón en la segunda parte, la primera fue más dividido”.

Al ser consultado sobre la cantidad de goles en este partido. “¿Qué esperaban, más amplio el marcador? los partidos hay que ganarlos y Motagua lo hizo. Los aficionados siempre van a pedir más, pero amén de eso, siempre buscamos que el equipo tenga una identidad. La cantidad de goles pasa por otro análisis”.