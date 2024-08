Tota Medina confirma último fichaje en Marathón, da la cara tras la caída vs Alajuelense y palpita el clásico ante Olimpia

No, es un partido distinto al de la final, son partidos de torneo, de campeonatos donde las distancias son distintas, tenemos que seguir trabajando en el torneo local para no descuidarnos, vamos con la misma predisposición que hemos tenido siempre, hay que asumir porque sabíamos que el fixture nuestro iba a ser apretado, a no quejarnos, ahora a seguir por Olimpia.

Mauro Gabriel Osores es nuevo fichaje de Marathón

Sí, estamos esperando la llegada de Mauro, está terminando de resolver los últimos trámites de su llegada para lo que lo pueda hacer lo antes posible.

¿Cierra plantilla con Mauro?

Estimo que sí, no he conversado nada por el quinto lugar que se ha abierto, estimo que hoy no sé si será necesario, si hay un quinto los directivos me lo harán saber, pero no he buscado refuerzos ni tener que usar esa plaza, si es lo de Mauro, que ya está confirmado, cerraremos ahí.

Troglio le dará descanso a las figuras principales, ¿usted hará lo mismo por el tema del desgaste?

Nosotros físicamente llegamos bien, nosotros no tenemos un equipo “A”, “B”, tenemos un solo equipo, Olimpia tiene la gran posibilidad de tener un equipo “A” y “B”, en eso es la gran ventaja que tienen los equipos grandes y poderosos, nosotros vamos a trabajar en lo nuestro con los jugadores que tengamos que designar, haremos el 11 que consideremos, nos prepararemos.