Tota Medina responde a la polémica arbitral tras triunfo del Marathón vs Real España: “Las estadísticas son para romperlas”

Análisis del triunfo: “Hemos tenido partidos en los que nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero siempre se ha confiado en la idea que uno se propone por la forma en que trabajamos en el mensaje para el grupo, esto es recíproco. Uno ve reflejado lo bien que hace el equipo, lo que se trabaja. A partir de ahí eso nos ha ido depositando en cada compromiso con la sumatoria de puntos y estar donde estamos hoy, me pone feliz por el grupo, por la gente que confió en nosotros, acá vamos a seguir trabajando porque simplemente dimos un paso más para todo lo que resta”.

Falero habló de polémica en el arbitraje y Marathón se hace fuerte en el Yankel: “Nuestra casa nos sienta bien, es nuestra cancha y eso nos hace más fuerte, las estadísticas son para romperlas, al principio no nos había tocado sumar mucho fuera de casa, ahora lo hemos logrado, tenemos que seguir buscando esas situaciones y en esa ecuación los números siempre son favorables. Sobre los árbitros no me he quejado si ha sido de un lado o para el otro, vi un arbitraje correcto, y cuando me han tocado errores que me han quitado alguna cosa, tampoco he dicho nada. En este caso no diré nada, lo he visto correcto, puede que haya alguna jugada dudosa, pero no recuerdo que haya sido determinante para el resultado”.

La falta de gol en los delanteros: “Si Clayvin Zúniga anota el último gol que nos dé un torneo, seguramente será ovacionado, los delanteros son así, la tocan, a veces no la pueden tocar, hoy hubo situaciones, si no me preocuparía. Sí, a los atacantes nuestros le hicimos llegar situaciones para poder marcar, tuvo sus chances en algún momento, nos ha tocado otros momentos donde él ha marcado, seguiremos trabajando para que puedan marcar, ellos conviven del gol, trabajan para eso, también colaboran en lo defensivo, nosotros tenemos que trabajar en lo ofensivo, es un trabajo en un conjunto”.