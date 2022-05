Iván López se integra a los entrenamientos del Motagua y apunta para la ida de la final contra Real España

Motagua regresó a los entrenamientos después de pasar el lunes libre. Los azules comenzaron hoy a planificar el juego de ida de la Gran Final que encararán contra Real España.

Hoy la Tota Medina tuvo de nuevo a sus pupilos y la nota positiva del día fue la incorporación de Iván ‘Chino’ López, jugador que se perdió la vuelta contra Olimpia por un desgarro muscular en su pierna derecha.

El veloz futbolista aprovechó el lunes para hacer una terapia especial y aligerar sy recuperación de cara a la finalísima contra la máquina.

“Estaba triste por haberme perdido la semifinal contra Olimpia. Me picaban los pies por jugar, me puse a ver televisión y no dejaba de pensar en el partido. Yo hubiera jugado así pero no me lo permiten. Yo soy de calle, corajudo, y contra Real España estaré sí o sí”, le dijo a DIEZ el carismático jugador.