Leyenda azul: Omar Elvir, el coleccionista de finales y partidos con la camiseta del Motagua

El ‘Burrito’ alcanzó su final onceava en Liga Nacional y va por la revancha contra el Real España, pues la única que disputó, la perdió, que fue en el 2017. Por la banda izquierda comparte espacio al ser nominado como los mejores en ese puesto con Iván Guerrero y Emilio Izaguirre.

“Ya son 13 años que parecen fáciles o cortos, pero he vivido tantas cosas, tantas anécdotas y para mí se ha hecho tan rápido el tiempo, pero lo he disfrutado”, dijo a DIEZ el jugador hace un par de semanas.

Al final de este torneo de le acaba el contrato con las águilas y cuando le consultan si le gustaría retirarse en el club, se le hace un nudo en la garganta al responder. “Creo que con todos los años que llevo sería mentiroso si digo que no, pero de no ser así daré lo mejor de mí hasta donde me toca estar, porque al final la institución es lo más importante y si ya no represento lo mejor para ellos en su momento se tomarán decisiones, pero mientras tanto trataré de ser lo mayor profesional posible”, dice.