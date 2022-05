Jonathan Núñez: su primera final como titular con Motagua y la promesa por cumplir a su madre fallecida a sus 12 años

“Yo era el más apegado a ella, su muerte me impactó de una manera fuerte, pero gracias a Dios que me ha dado la fuerza para seguir adelante. Cada vez que entro al terreno de juego la siento conmigo, siento que ella es quien me está viendo y que está en el campo”, dijo Jonathan Núñez entre signos de nostalgia en entrevista para DIEZ.

SU ACTUALIDAD

Núñez forma parte de una generación destacada de Motagua. Es primo de ‘Tyson’ Núñez y hermano del exdelantero que destacó en Guatemala, Darwin Oliva, pero no necesitó de ellos para brillar con luz propia camino a construir su historia.

Lo cierto es que el camino del oriundo de Sambo Creek no ha sido fácil hasta el momento. Sobre ello reflexionó en que “creo que hubo mucho tiempo desesperación porque no jugaba tanto, pero allí estuvieron mis hermanos diciéndome que tuviera paciencia, ellos han estado conmigo siempre, de lo contrario no sé qué hubiese hecho de mí. Eso sí, nunca he pensado en emigrar, sino fuera el fútbol estaría estudiando”.

Y agregó: “Cuando vienes empezando estás emocionado en hacer las cosas bien, es parte del ímpetu que uno le pone para mostrarse, los nervios te hacen caer, pero gracias a Dios ya pasé esa etapa, ahora estoy en mi mejor momento”.

Además, guardó lugar para referirse al entrenador Hernán Medina, con quien ha gozado de mucha confianza en el equipo.

“Desde que llegó me dijo que me miraba condiciones, que mi momento llegaría y que lo aprovechara. Él me ha dado la confianza de jugar libre, que me divierta con responsabilidad”, soltó.

“Este momento es lo máximo, el equipo ha venido trabajando bien y esto es la recompensa. En lo personal es un logro más desde que vengo luchando desde hace tiempo, estoy orgulloso de mí; toca seguir trabajando para lo que se viene”, añadió.

Real España es lo único que separa al juvenil de cumplir su sueño, pero no piensa en ello, sino en la confianza que tiene en sus compañeros y en sus virtudes para volver a levantar una copa.

“No hay que quitarle méritos al Real España, han hecho buen torneo, pero yo me enfoco en mi equipo y nosotros estamos para todo lo que viene”, cerró.