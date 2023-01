Jack Baptiste: Sensaciones tras firmar con Olimpia, su conversación con Pedro Troglio ¿Y rechazó otras ofertas?

El entusiasmo, el hambre y la perseverancia, son algunos elementos que muchos futbolistas pueden perder tras afrontar fracasos tras fracasos, especialmente cuando se trata de este deporte en el que las oportunidades son tan escasas, pero este tema está muy alejado del mediocampista Jack Jean Baptiste, el nuevo jugador del Olimpia. Con Apenas 23 años, el sampedrano, hijo de un haitiano, le ha tocado vivir ser apartado de Motagua por la alta competencia, ser un fichaje frustrado en el exterior, pasar por un descenso con Real de Minas y ser comprado por el equipo más ganador del país. Sin embargo, Jack nunca renunció y siempre lo hizo por “mi familia, es la que me impulsa, por ellos es que hago lo que hago. Ellos son mi mayor orgullo”. Baptiste charló abiertamente con Diario Diez ya como jugador de los Merengues y evidenció sus sensaciones sobre su fichaje por Olimpia, su primer día en la cueva del león y reveló la conversación que tuvo con Pedro Troglio. Ver: ¿Está Olimpia para ganar la Champions de Concacaf? Edrick Menjívar se pronuncia: “Es un título que ya días no se logra” ¿Quién es Jack Baptiste?

Empecé desde muy pequeño a jugar al fútbol y de esa manera me he ido creciendo, de niño estuve en las inferiores de Marathón y de Platense Júnior, luego pasé a Motagua, pero la competencia era fuerte y yo era muy joven, después me fui a jugar a la USL; sin embargo, no se dio lo de la compra y regresé para ser prestado al Real de Minas para más tarde pasar a Lobos UPNFM donde me consolidé con el profesor Raúl Cáceres. ¿Cómo te sientes luego de que eres oficialmente jugador de Olimpia?

Me siento agradecido con Dios por la oportunidad que se me dio. Estoy muy contento porque todos sabemos lo que representa Olimpia, Tomo todo esto con la mayor humildad y responsabilidad para ir a hacer las cosas bien e ir a trabajar que es lo que estamos buscando. Seguramente tu teléfono estalló de tantos mensajes tras la noticia

Sí, la gente apoyándome y deseándome lo mejor por este logro que he obtenido. Uno se alegra porque la gente siempre está ahí y agradecidos con ellos.

Los aficionados de Olimpia en redes sociales han tenido una gran aceptación por tu fichaje, ¿qué te deja eso?

Muy alegre porque la gente nota el trabajo que he venido haciendo y es por eso que los aficionados han tomado de buena manera mi llegada al club. ¿Qué has hecho de diferente para que seas uno de los jóvenes que más ha dado de que hablar en la Liga Nacional?

Siento que he tenido perseverancia y que he venido trabajando con humildad y haciendo las cosas bien. Eso ha sido fundamental para lograr lo que de momento he alcanzado. Además: Los 82 futbolistas que jugaron con las camisetas del Olimpia y Motagua en toda la historia de Liga Nacional ¿Qué te ha impulsado a buscar mejorar cada día?

Mi familia es la que me impulsa, por ellos es que hago lo que hago. Ellos son mi mayor orgullo. ¿Cuáles fueron las sensaciones en tu primer entrenamiento con los merengues?

Todo es muy diferente a lo que he vivido en otros clubes. Me sentí muy motivado al ver ese complejo, eso te impulsa a seguir mejorando, porque tenés todas las herramientas para hacerlo y vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Ambicionaste jugar con ellos?

Uno trabaja para obtener grandes logros. Olimpia representa algo muy grande en Honduras y Centroamérica y esto es algo muy importante para mí y mi familia. ¿Te imaginaste que con 23 años se te daría?

Para qué te voy a mentir, no tenía pensado así como que a los 23 años voy a estar aquí o allá. Yo trabajo día a día y si uno hace las cosas bien pues todo se va dando. A mi corta edad todo me ha salido bien y esperemos seguir por la misma línea. ¿Es cierto que rechazaste a Real España y algo en Estados Unidos para llegar aquí?

No es que rechacé, Real España tuvo acercamientos, pero no hubo profundidad en tema, y en Estados Unidos hubo un agente que me quiso colocar, pero igual, no fue nada concreto. Era de la MLS, ahora estamos con Olimpia y hay que aprovechar la oportunidad de la mejor manera.

¿Te sumas a la lista de ex motagüenses que juegan para Olimpia?

Sí, así es el fútbol, tuve un pasado motagüense, pero uno es profesional y hay que tomar decisiones que son las mejores para uno y la familia. ¿Ya tuviste tus primeras palabras con Pedro Troglio?

Ya hablé con él en el primer entrenamiento que tuve, muy tranquilo el profe estoy muy agradecido con él. Me dijo que iba a tener mis posibilidades de jugar y que viniera a competir, que la competencia es sana. Ahora vamos a tratar de hacer todo de la mejor manera. ¿Cómo te trataron tus nuevos compañeros?

Muy bien recibido. Ya conocía a Kevin López, Juan Pablo Montes y Maylor Núñez y con otros estuve en la selección en las últimas convocatorias, me han tratado muy bien y estoy muy alegre con eso. Me dijeron: “Otro que se agrega a la lista”, ja, ja, ja. ¿Con qué mentalidad llegas a Olimpia?

Con la mentalidad de seguir creciendo y hacer las cosas bien, quiero un día resaltar y salir al extranjero. En UPNFM eras titular indiscutible, ahora con los leones tendrás que batallar por un puesto, ¿qué opinas de eso?

En los Lobos era titular gracias a Dios, pero bueno, sabemos al equipo que vengo y que no son los mismos planteles, tomamos esta decisión y venimos a dar lo mejor. Pelearás puesto con jugadores como Patón Mejía y Carlos Pineda, ¿cómo asimilas la competencia?

Tengo claro la calidad de jugadores que son, pero yo vengo a trabajar y al final uno con el trabajo se va ganando las cosas. Llegas a tu segundo equipo grande con mayor experiencia, ¿cuánta ventaja puede ser esa?

Cuando estuve en Motagua aún no estaba consolidado y gracias a Dios he ganado recorrido en los equipos en los que he estado, siempre estoy agradecido con ellos por brindarme la oportunidad y se me dio todo para volver a un equipo grande con mayor madurez. Olimpia siempre está obligado a ganar todo ¿estás listo para el reto?

Desde el momento que tomé la decisión, lo tenía claro y voy con la ilusión de ir por todo.