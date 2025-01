“Como ya lo dicen ustedes, cumplí un sueño de niño, muy contento con Dios porque me permite estar aquí, en el mejor lugar del mundo”, fueron sus primeras palabras tras el gane ante Real Sociedad en la jornada 1 del torneo Clausura 2025.

Jefryn Macías describió cómo han sido estos primeros días en su nuevo club, Motagua.

“Ha sido una felicidad increíble, entrenar con este grupo, creo que es un grupo muy profesional y muy comprometido con lo que quiere y me he sentido demasiado bien, me han recibido excelente, eso me ha servido para adaptarme rápido al grupo”, expresó.

Asimismo, Jefryn Macías recordó a su papá, quien tenía el sueño de ver a su hijo jugando para Motagua. Él falleció durante la pandemia del covid-19.