Rubilio Castillo rompe el silencio y confirma de manera contundente si va a regresar o no a Motagua

El futuro de Rubilio Castillo al parecer está muy lejos de Motagua, al menos así lo ha dado a entender el propio futbolista.

A través de un live en TikTok, el delantero hondureño comenzó a responder preguntas de sus fans y uno le preguntó primero sobre su relación con Agustín y Rodrigo Auzmendi.

“¿Cómo me llevaba con los hermanos Auzmendi?, bien, con Agustín fue lo mejor; con los dos no tuve ningún tipo de inconveniente. Creo que me llevé más con Agustín, pero siempre nos llevábamos todos”, comentó.