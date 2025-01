Jefryn Macías contó lo que lo llevó a tomar la decisión de jugar para Motagua y es ahí donde entra en escena su padre, a quien lastimosamente perdió al ser una de las víctimas de la pandemia del covid-19.

“Lo que me motivó a venir fue ese amor que le tenía desde pequeño, es el equipo que me inculcó mi padre, siempre fue eso de que estaba en mi mente esa promesa que le había hecho yo antes de que falleciera, decirle que algún día iba a jugar aquí en Motagua, gracias a Dios aquí estoy, Dios me ha bendecido, me ha abierto las puertas aquí y de la mano de Dios, de todo el equipo y de los profesores hacer una bonita historia”, relató.

Jefryn recordó aquellos días con su padre en el estadio Nacional donde iban a apoyar al Motagua, el equipo de sus amores.

“Con mi padre la mayoría de los partidos íbamos al estadio la verdad, ahí en el sector de Sol, ahí estábamos apoyando, luego cuando vino la pandemia dejamos de ir al estadio, yo siempre me acuerdo que él me decía que el suelo de él era verme jugar en el estadio con la camisa del Motagua”, destacó.