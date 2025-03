Jerry Bengtson sorprende y elige su mejor gol tras superar el récord de Wilmer Velásquez en la Liga Nacional

Luego de fallar un penal, el goleador se repuso de la presión y marcó un doblete que le permitieron darle la voltereta al marcador ante el Juticalpa.

“Fue difícil, estaba complicado; fallé el penal, pero seguí trabajando, pero Dios es bueno conmigo y me dio más oportunidades, se dio el primer gol y luego el segundo”.

El avestruz confesó cómo vivió el momento tras fallar el penal que le evitaba romper el récord del “matador” en el duelo ante Juticalpa.

”Vamos a seguir, todavía faltaban minutos y gracias a Dios que me dio la oportunidad y se hizo un gran partido en una cancha difícil”.

Tras conseguir el doblete que lo pone en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga Nacional, Jerry Bengtson eligió su mejor gol.

”El primero porque fue el que se rompió el récord. Yo estoy agradecido con Dios, con el grupo y sin ellos no sería posible esto; ellos me han ayudado. Agradecido con la afición, cuerpo técnico, han habido momentos difíciles, pero gracias a Dios se logró y me motiva para seguir trabajando”.

Pese a no revelar su nuevo meta, el delantero aseguró que continuará con su camino para ampliar su registro goleador en la Liga Nacional.

“Anoté dos para el récord y el equipo sumó puntos importantes. Yo seguiré trabajando”.