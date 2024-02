Jhon Jairo López apunta contra la afición del Real Sociedad por tener memoria corta: “Todo el tiempo ese técnico hijo de tantas”

Esta vez Jhon Jairo López no se portó como el hombre sereno de siempre. El técnico del Real Sociedad de Tocoa en Colón, está muy molesto, considera que la campaña del equipo en este torneo Clausura ha sido buena, pero la afición no le ha dado el reconocimiento a los jugadores y han llegado al estadio Francisco Martínez a gritarles de todo menos a alentar, actitud que no la considera justa.

El equipo coloneño, que la temporada pasada llegó hasta la etapa de liguilla con el entrenador colombiano, en este campeonato suma 12 puntos, se posesiona en el quinto lugar, solo está a un punto del líder Marathón que suma 13, mismos puntos que suman Olimpia, Real España y Motagua, segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente. Sobre el partido de este día, comentó que enfrentarán un equipo grande como Motagua que viene de sufrir una derrota contra Olimpia en el juego anterior, "seguramente vendrán y no nos van ha querer regalar nada. Tienen la necesidad de sumar y llevarse un buen resultado para Tegucigalpa y nosotros estamos con la obligación de hacer respetar la casa".

Ahondó sobre el tema diciendo que será un bonito partido, bien jugado entre parte y parte, "queremos hacer un buen juego para tener la fortuna de regalarle a la afición los tres puntos". Prometió que contra Motagua, el gigante del Aguán será un equipo intenso, dinámico, muy propositivo a la hora de ir a buscar el gol, pero siempre guardando un orden en sus líneas. El extécnico del Platense y el Honduras Progreso, reveló que quieren repetir la fórmula del torneo pasado, donde superaron jugando de local a los equipos grandes, ha excepción del Olimpia que les sacó un empate en los últimos minutos. "Ganarle a los grandes nos dio ese plus para clasificar a la liguilla con buenos puntajes. En este torneo hemos sumado los minutos del jugador Sub-20 y hemos logrado los objetivos que nos hemos trazado".

Reconoce que al equipo le faltan cosas, piensa que en el segundo tiempo no remata bien los partidos. "Eso lo he visto yo, llevo muchos años en esto y no necesito que la gente me lo diga".



"También es entendible eso porque muchos jugadores no se integraron al equipo desde que inició la pretemporada el 18 de diciembre. Unos porque no se habían contratado, otros porque tenían algunos compromisos que ya los habían hablado con el presidente, incluyendo nosotros, así que ese es el fruto de lo que está pasando". Luego precisó: "pero independientemente, si no hemos jugado muy bien, tampoco es que no hemos hecho las cosas bien, estamos a un punto del líder Marathón y también a un punto de los otros grandes como Motagua, Real España y Olimpia". Hasta ahora salvan la temporada los dos triunfos que han logrado de visita contra el Olancho FC y el Vida. "Para nosotros eso es grande, las cuentas se nos caen con la derrota que sufrimos contra el Génesis de local, pero eso está en el papel de posibilidades, mi pregunta es: ¿cuántos equipos han logrado sumar seis puntos afuera?, son pocos. El torneo pasado esa fue una asignatura que dejamos pendiente, no ganamos ni un partido de visita y en este, en siete jornadas ya sumamos dos victorias ". El estratega agregó sobre ese tema diciendo que, "yo entiendo a la gente, quiere ganar todo, pero no es fácil, entonces vamos con tranquilidad. Nosotros nos autocriticamos, los mismos jugadores son conscientes que no hemos jugado bien, pero si no hemos jugado bien y hemos logrado buenos resultados, esperemos cuando juguemos bien a ver cómo es la vuelta". Luego expresó: "la gente quiere que seamos campeones ya y eso no es así, hay otros equipos que se han conformado para eso". Recordó que en el campeonato pasado quedaron en el noveno lugar de la tabla en goles anotados, pero en el presente se han convertido 13 tantos, sin embargo en el semestre pasado se logró ser la segunda defensa más sólida y están buscando recuperar ese equilibrio. Le provoca alegría que el delantero y capitán Rony Martínez está entre los goleadores del campeonato, además han convertido Carlos Bernárdez, Álvaro Torres, Eder Delgado, Diego Reyes y Maynor Arzú.

"Creo que ese trabajo merece un reconocimiento y por supuesto que el tema de la defensa es la preocupación que tenemos, estamos trabajando en eso. Ojalá que en el partido de hoy contra Motagua salga todo bien para ir cumpliendo los objetivos dentro del cuerpo técnico". ¿Ha sentido mucha presión del público? "No, yo ya llevo muchos años en esto y sé que después que el semestre pasado clasificamos a la liguilla tras siete años de no lograrlo, no puedo hablar muy duro porque cuando uno habla muy duro las palabras se le caen. Lo que sí puedo decir es que con los 14 puntos de diferencia que tenemos con el último lugar, este equipo no descenderá y eso hace ocho años que no pasaba". López le recordó a la afición que años atrás el Real Sociedad ha sufrido problemas de descenso estando en el noveno y décimo lugar. Muy dolido declaró que, "ahora ya no sirve que hayamos clasificado a la liguilla, ahora no sirve que en este torneo estemos a un punto del primer lugar, ahora no sirve que seamos la segunda delantera más goleadora, ahora ya no sirve que desde que estamos en Tocoa nosotros ya no se habla del descenso". "Yo no entiendo, ahora no servirá entrar a la liguilla, solo servirá montarnos a una semifinal, ir a una final y quedar campeones. Ya veremos, hay equipos que por su historia y su inversión como Olimpia, Motagua y Marathón, se armaron bien y merecen respeto".