Jhon Jairo López tras empatarle a Olimpia: “Troglio siempre dice que el Honduras Progreso juega bien, pero nuestra cancha no nos favorece”

El conjunto arrocero no se achicó en el Carlos Miranda de Comayagua y con un jugador menos en la recta final hizo lo propio para sacar un empate importante en la carrera por no descender.

- LA CONFERENCIA -

ANÁLISIS

“Fue un partido difícil como cualquier equipo que se enfrente a Olimpia y más con una expulsión al minuto 66, dónde tengo que verla, no voy a juzgarla, no se ve clara. Jugarle así a Olimpia y más que llevarnos un punto es importantisimo para el descenso. Felicito a mis jugadores que compitieron ante un gran rival y no me cansaré de decir que es uno de los equipos más grandes de Centroamérica por eso tiene grandes jugadores, un gran técnico, pero hoy estuvimos a la altura del partido”.

BIEN PARADOS

“Lo que resalto es el orden, un equipo ordenado. Cuando tuvimos que defendernos lo hicimos en bloque y siempre estuvimos bien armados con dos líneas de cuatro y un hombre menos. Al final es un merecimiento a un trabajo”.

PUNTO DE ORO

“Es un punto importante pocos equipos lo hacen, creo que solo uno lo había logrado, el resto lo había ganado y por eso Olimpia solo tres goles ha recibido y tiene números extraordinarios. Hoy nosotros nos llevamos un empate que para nosotros es gratificante. Nosotros para poder soñar tenemos que hacer la tarea en el Micheletti y es la asignatura que no hemos pasado y la estamos perdiendo. Si queremos salvarnos debemos hacernos fuertes en el Micheletti, se que la cancha no se presta, pero hay que buscar la manera para contrarrestarlo”.