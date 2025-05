Podcast con Johnny Leverón: La decisión crucial que lo salvó de la muerte, salida de Olimpia y la anécdota de André Orellana con Real España

No, yo intento comentarlo con suma naturalidad, como lo que es para nosotros. Ellos me quedan viendo y veo una gran sorpresa en su rostro, pensando que es una broma de mi parte o que es broma de los amigos que he logrado tener allá y que cuando les he comentado a ellos terminan secundando lo que yo digo. Pero sí, para ellos es una sorpresa y creen que realmente lo único que estoy haciendo es formando una fábula en mi mente y algo que para ellos es una gran sorpresa.

No, la verdad que no, no me reprocho algo en sí, sobre mi vida personal, profesional o en general. No, la verdad que no, todo se ha ido dando de diferentes maneras, los golpes que nos ha dado la vida creo que los hemos ido asimilando del por qué, hemos trabajado encima de eso para ir hacia adelante y para nosotros también sentirnos que vamos para adelante, no solo decirlo sino trabajar en ello, aprender y luego también así como hace unos minutos hablamos, a veces dar el consejo también para los que vienen de atrás y no solo en lo profesional, sino en la vida personal que me pasó esto, mira, puedes hacer esto, todo es diferente, pero tómalo como un consejo, si te sirve bien y si no, pues desecha lo que no te sirva en el aspecto.

Cuando yo veo, se miraba muy mal, entonces le dije mira córtamelo todo porque ya después voy a dejar que vuelva a crecer porque crecía con suma naturalidad, separado de todo lo demás. Era algo completamente separado de lo demás, crecía sin ningún problema, o sea, no se pegaba a la otra parte. O sea que era una parte del cabello que crecía más que el resto. Crecía más que lo demás, entonces por eso siempre lo dejaba a raíz de que mi hermano me lo hizo donde Pilo (un barbero de la comunidad).

Sí, la utilicé hasta que llegué al primer año de secundaria, ahí en un, en una reunión que tuvimos con mi mamá que iba para un evento, íbamos para las fiestas del maíz creo, y cuando estamos de camino le pido que, ella me recorte las puntas y ese día dice que no sabe qué pasó y la cortó a la mitad.

La verdad no, nunca, nunca, porque siempre me han dicho que no, que no es recomendable y que de cierto modo es por cierto respeto también.

Hace un par de días me encontré a una persona que estábamos conviviendo en un partido de fútbol de padres en la escuela y me encontré con él, era rival y se me acercó y me dijo, yo fui compañero de tu hermano, él falleció, éramos compañeros de estudio en la UTH, él estuvo estudiando ahí y ese año que él fallece, dice que eran compañero de él en la UTH y que lo recuerda.

¿El número 16 que porta es un homenaje a Albán?

Es un homenaje a él, claro, es por la fecha que falleció. Desde el primer momento que llegué a las selecciones menores, pues empezaron, mira, está disponible el 9, está este, está el otro, tú sabes que yo no jugaba de defensa, yo jugaba de delantero y utilizaba el 9, pero cuando yo llego a la selección sub-17, el Chele Varela, que estaba como utilero en ese momento y jefe de utilería de las selecciones menores, me dijo: mira está el 9, está el diferente número y está el 16, e inmediatamente en mi mente fue ese, 16, y desde ese momento a donde he ido, parte de mi negociación con los clubes, de la idea es poder asumir el número, poder que me lo asignen a mí, y me ha tocado.

Me tocó ahora en Guanacasteca, me tocó cuando llegué al primer etapa, en mi primera etapa a Correcaminos, que había jugadores que ya tenían el número, que era el número de su familia y cuando les comenté de la situación me dijeron, no Jhonny, está bien, tienes una razón muy fuerte a eso, además nos llevamos muy bien, que yo la verdad he tenido mucha familiaridad con los compañeros también en los clubes a los que llego, y siempre me lo han asignado con mucha tranquilidad.

Más allá del profesionalismo con el que has enfrentado tu carrera, obviamente se crea la afinidad de decir, yo soy afín a tal equipo de fútbol, pero hay uno en particular, el Yoro FC, ¿qué pasó ahí Jhonny? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir?

Y fíjate que yo con el Yoro FC realmente intenté durante un tiempo apoyar y estuve en apoyo y creo que el último momento en que estuve cerca de ellos, intenté, yo creo que estaba en Motagua todavía cuando intenté acercarme a ellos un poco, intentamos hacer algo con Jocón Reyes, incentivé a Jocón y a otros compañeros ahí en Motagua que tenían más afinidad con Jocón conmigo, a poder hacer una pequeña colaboración para un uniforme y para algo pequeño, que se fuera haciendo presente, que se sintieran que nosotros también estábamos apoyándolos y en un futuro, pues siempre mantener ese acercamiento a través de mi hermano Wilton.

Pero luego ellos, la verdad que la relación se cortó, no fue tan amena el recibimiento, no sé si del uniforme, no sé si esperaban algo más de nosotros y luego de eso pues la verdad que yo me desconecté con ellos, acuérdate que nosotros también teníamos el equipo con mi papá, el Promesas, entonces nosotros realmente mi apoyo iba completamente al equipo de Promesas en lo que se necesitara y al Yoro se hizo esa colaboración, no sé si no lo sintieron de buena manera, no lo recibieron de buena forma, pero la relación se cortó y de ahí en más.

No sé, siento que más que todo fue por las personas que estaban siempre atrás del equipo, nunca terminamos de enlazar una relación para poder apoyar completamente, si me llamaban de vez en cuando algunos dirigentes, algunos directivos para aconsejarnos de algunos jugadores que habían en Real España o que si habían en Olimpia que pudieran prestarles jugadores o si nosotros podíamos colaborar con alguna ayuda para esos jugadores que llegaran al equipo, que no fueran más que todo, que no fueran originarios de Yoro, para lo que fuera alimentación, en lo que fuera vivienda y demás necesidades del club, lo intentamos, estuvimos al día a día en ese aspecto, pero solo como apoyo nada más, no estuvimos en ningún momento cerca de ellos, ni como consejeros, no tuve nada que ver, la verdad que sería mentiroso.

¿Todavía te ves regresando a Honduras o en el extranjero buscando siempre la oportunidad de continuar?

Yo quisiera seguir afuera, pero más que todo por temas familiares, eso nos hace tener la idea de regresar acá, de poder estar cerca de mis hijos, de poder por lo menos estar aquí en la costa, pero de no ser, porque la verdad que sí, tampoco es que hay una, digamos que toda la cartera de equipos están acá, están en diferentes lugares del país, entonces estamos abiertos a cualquier posibilidad.

En este momento todavía tengo algo con el club allá, tengo un contrato por seis meses más, pero estamos viendo la manera de poder llegar a un acuerdo, que ya tenemos unas pláticas muy avanzadas con ellos, para finiquitar los otros seis meses y poder regresar al país con la carta de libertad.

Marathón cumple 100 años en noviembre, esto es muy cercano, muy afín, muy buena relación. ¿Te gustaría volver a Marathón?

Fíjate que cuando yo regresé la última vez a Marathón, fue parte de las pláticas que tuvimos con la parte dirigencial del club, que era firmar por un año, pero pensar en la continuidad, porque a futuro venía el proyecto de la mejora del estadio, la situación del alumbrado que se tiene, y bueno, ellos mismos lo han hablado y lo han dicho, y muchas mejoras del club que esperaban más que todo llegar con todas esas mejoras a lo del aniversario del club.

Ahorita es que no tengo acercamiento la verdad con nadie, o sea, no tengo el acercamiento con ningún club por ahora, siempre la amistad con muchos, la verdad que siempre hemos tenido muy buena interacción con todos los directivos.