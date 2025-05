Después que el técnico del Honduras Progreso, Raúl Musurana, quien aseguró que jugadores de su equipo habían sido comprados para vender el partido ante el Arsenal SAO de Cantarranas, las acciones de la Fenafuth vienen.



"En eso quiero ser claro, la federación en ese sentido es bastante radical, nosotros no vamos a permitir, ni siquiera que vayan a haber denuncias sin pruebas, vamos a llamar al oficial de integridad de la FIFA en la Federación que ya está tomando cartas en el asunto, para que todo el que haya denunciado públicamente amaños en el fútbol hondureño, presente pruebas y las sostenga, porque sino lo que hacen es dañar el fútbol hondureño" dijo Mejía a AS-Sport.

Además, adelantó sobre las acusaciones sin tener fundamento. "Hablar sin pruebas o tirar un rumor porque perdieron el partido, eso no puede ser, yo espero que la gente que está diciendo eso, van a tener que comparecer ante los oficiales de integridad, porque sino van a quedar como personas irresponsables".

Ante este tipo de acusaciones, José Ernesto Mejía considera que no le abona nada bueno al fútbol nacional y la FIFA lo sanciona.

"Le hacen un daño al fútbol hondureño, si algo dijeron, alguna prueba tendrán, ya estamos en comunicación con la FIFA, es un tema delicado, no puede haber un deber de omisión, ahorita en la comisión disciplinaria de la FIFA, acabamos de multar a una federación por no hacer nada con una denuncia, estamos obligados a actuar y yo espero cuando hagan el llamado a las personas que han declarado públicamente de los amaños o los supone, vayan a la Federación, presenten las pruebas, no es justo que haya personas y clubes que lo hagan y no sostengan las pruebas".