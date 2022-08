Técnico de Potros avisa: “No nos preocupa tanto enfrentar a Olimpia; ¿por qué tenerles miedo? son jugadores normales”

A suelo olanchano llega ese líder León enfundado en su traje de máximo monarca de Honduras, pero al dueño de la estrategia pampera no le tiembla la voz para sacudir la grabadora: “Yo pienso que al Olimpia le podemos ganar en casa; le he dicho a los muchachos que tenemos que jugar de igual a igual”.

A pesar de que ellos están en primer lugar, no significa que es un mejor equipo que nosotros. Estamos mentalizados en que sí se puede ganar el domingo y a nosotros no nos preocupa tanto el enfrentar a Olimpia, sino el no haber ganado en los tres juegos anteriores.

El equipo se ve bien, ellos están comprometidos, saben que no hemos obtenido los resultados que esperábamos, pero esto es parte del fútbol. No ha sido nada fácil y estamos un poco cansados, pero los jugadores están con la mentalidad en este partido.

¿Por qué? Son jugadores normales. Que es un equipo importante, no cabe la menor duda, pero en cuanto a plantel son 11 contra 11 y en la cancha va a ganar el mejor. Todo el Olimpia en sí es peligroso. Nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación en ese aspecto, pero vamos a tener cuidado con cada uno de sus jugadores porque son futbolistas importantes.

Nosotros queríamos verlo desde el inicio, un Olancho que fuera protagonista desde el principio, pero no ha sido nada fácil porque han llegado jugadores nuevos y algunos no han agarrado la idea que uno quiere. Ya contra Honduras de El Progreso, el equipo se vio con mejor actitud y esperamos que el domingo sea el inicio del Olancho que nosotros esperamos.

¿Ha sentido temor de ser separado por la falta del triunfo?

Hasta ahorita no nos han dicho absolutamente en cuanto a tener presión de decir que si no se gana este partido, me tengo que ir. Nosotros tenemos un respaldo al cien por ciento por parte de ellos, pero yo siento que si los resultados no se dan... la vida de un entrenador así es, hoy estamos en una institución y mañana en otra.

¿Ha pesado más de lo esperado esta transición de segunda a primera?

No es que ha pesado, nosotros estábamos conscientes de que son dos niveles completamente diferentes. Hemos visto los videos de los tres juegos y, si la zona ofensiva hubiera tranformado en goles las ocasiones que tuvimos, no estuviéramos en esta posición. Pero no podemos culpar a nadie.

¿No teme que sus jugadores sientan un complejo de inferioridad ante Olimpia?

Nosotros tenemos jugadores de alto nivel. No siento que porque Olimpia es primero y sea el máximo ganador de copas, va a ser superior a nosotros. Le hemos hecho saber a nuestros jugadores que estamos de igual a igual, nosotros en nuestra casa tenemos que ser fuertes. Independientemente del rival que venga, tenemos que estar mentalizados en ganar.