José Mariano Pineda pide disculpas y el Platense anuncia que tomará acciones legales por menospreciar al club

PIDE DISCULPAS

El portero José Mariano Pineda ha publicado un video pidiendo disculpas por sus declaraciones la semana pasada, luego de conocer la decisión del Platense de tomar acciones legales.

“Pido disculpas a la afición del Platense, la verdad que di unas declaraciones el otro día y por la misma euforia y la presión que había en el partido, me dejé llevar por la emoción y dije algunas palabras que no cayeron bien”, comenzó diciendo.

“La afición de Cortés sabe que yo siempre fui Platense, lastimosamente pasó lo que pasó ahorita, me trataron mal en el equipo, los directivos, el cuerpo técnico, me pisotearon, hablaron cosas de mí que ni al caso, tenía esa espina y dije eso, pero la verdad no quería hacerlo. Pido una disculpa sincera a la afición, a algunos compañeros de ahí del equipo, los que me conocen saben que no soy así”, explicó el portero de Real Sociedad.

Y concluyó diciendo: “Es de hombres reconocer que uno se equivoca, la verdad que siempre voy a estar agradecido con Platense, fue el equipo que me abrió las puertas siempre, mis disculpas a toda la afición”.