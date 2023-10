José Valladares se destapa tras salir como DT del Real España: el episodio de enojo que vivió y ¿tiene ofertas?

Quizás no me hubiera sorprendido después del partido ante Olimpia, pero después del triunfo un poco, porque también pienso que estábamos sin ganar. Lo que sí me sorprende es que no hubo un análisis más allá de los resultados porque en medio de todo había muchos factores. Eso sí, estoy tranquilo, se de mis capacidades y de mis habilidades en el trabajo.

Mi trabajo inició con los jugadores nacidos en 2005, 2006, pero de los que hoy están en primera son Anfronit Tatum que lo traje de una academia de La Ceiba, a Roberto Osorto y a otros jóvenes que todavía no han debutado. Pero no solo en Real España , hay muchos jugadores seleccionados que pasaron por mis manos, que pertenecen a otros equipos y cuando me ven siempre me abrazan por el agradecimiento.

El cambio se siente porque soy de los tipos que se entrega a su trabajo, pero el regresar a mi rol original me ha sentado bien. Recién fui a sacar un curso de la Licencia Pro a Siguatepeque y estoy muy involucrado con las reservas. Si la mano de ‘Palomo’ y la mía no pudieron ayudar para que se sintiera un mejor ambiente, esperamos que la mano del cuerpo que viene pueda ayudar a poner al equipo en el lugar que necesita.

En todas las instituciones donde he trabajado he sido exitoso; campeón invicto en Nicaragua, grandes papeles en el ascenso y tres veces mundialista con selecciones menores, mi pregunta es ¿qué más currículum puede tener un entrenador para que se confíe en el trabajo de uno? Gracias a Dios aquí están confiando en mi trabajo para el proceso, pero creí que después de tres años este era el momento, pero no se da.

¿Cuál es su auto evaluación del trabajo en los partidos con el primer equipo del Real España?

A base de resultados estoy aplazado, eso está claro. No hay que tapar el sol con un dedo. Perdimos cuatro juegos, ganamos tres y empatamos uno. Lo repito en resultados estoy aplazado, pero en rendimiento futbolístico se hizo un gran trabajo.

¿Qué fue lo más complicado que vivió y lo más bonito?

Lo más bonito es la experiencia, el estar en un estadio dirigiendo a un equipo de primera división, me recordó a los momentos en los mundiales y la satisfacción que sentía mi familia. Lo más duro fue la calentura de los aficionados por el mal momento. En un juego de reservas antes del partido contra Olimpia, yo vine a ver a los muchachos aquí a la sede y me dijo un señor “si no ganas mañana, te corremos” de una manera irrespetuosa. Eso seguramente sucedió porque no tengo el perfil y la gente no aprende a respetarlo a uno como hondureño. Le aseguro que si hubiera sido un entrenador extranjero habría tenido miedo.

¿Dirigir a Real España en la situación que está es un dolor de cabeza?

No. Yo no lo vi como dolor de cabeza o algo estresante. Yo me tomo la pastilla para la presión y eso es lo único que me puede perjudicar. Yo no siento presión de dirigencia, de aficionados, ni de nada. Las personas solo ven resultados, me encontré al profe Héctor Castellón y me dijo “seguí en esa línea porque te vi ante Olimpia y vi que los contrarrestarte”. Eso me llenó de satisfacción.

¿Si le sale una oportunidad se va de Real España para tomarla?

Eso es cuestión de análisis. El Real España para darme el primer equipo me ofreció estabilidad, todo es de analizar. Yo he tenido ofertas de la selección de Nicaragua, ahorita tengo una oferta en bandeja que solo es que diga aquí ya no quiero estar y me reciben con los brazos abiertos.

¿Dónde profe?

Es el extranjero. No puedo decirle porque yo me siento bien aquí en Real España. He rechazado equipos en la Liga de Ascenso y en equipos de Nicaragua, a mí me buscan porque soy un técnico calificado y que ha dado resultados donde voy.