Se revela la verdadera razón por la que Juan Anangonó le propinó la cachetada a Alexy Vega

La polémica acción inicia porque Alexy Vega le envió un pase al espacio a Juan Anangonó quien no llegó a la jugada como lo esperaba Vega. Una vez finalizada la jugada, en los últimos minutos del primer tiempo, Alexy le recriminó muy enérgicamente al sudamericano que por qué no corrió. El ecuatoriano se controló, le hizo una mirada, pero no dijo nada, esperó hasta el final del primer tiempo para responder.

Cuando el árbitro Luis Mejía pitaba el final de los primeros 45 minutos, los jugadores se reunieron al centro del campo para abandonar la cancha del Yankel Rosenthal, al final del primer tiempo, Anangonó buscó a Alexy Vega y lo increpó diciéndole: “A mí no me hables así que no eres nadie”; la cosa subió de tono y Vega le respondió: “Vos sos el que no eres nadie aquí”. La situación se puso tensa.

Después de este cruce de palabras, la toma de la televisión que emitía el partido, captó el momento tenso y fue cuando Anangonó respondió a Vega con la tremenda cachetada que terminó con su carrera en el fútbol de Honduras. Marathón no soportó el mal comportamiento del ecuatoriano y le rescindió su contrato este lunes.