Y añade: "Si vuelve a reincidir, ahí sí se le corta de manera determinada a los dos jugadores, pero eso no se hace".

Según el análisis que hace de León, Juan Anangonó no debió ser expulsado de la institución y se tuvieron que tomar otras medidas disciplinarias.

Rambo de León continuó dando su punto de vista y explica los canales que se debieron tomar para manejar esta situación polémica.

"Son cosas que pueden pasar y se hace de la manera más profesional y hacer que el jugador se disculpe públicamente y basta, pero no es la manera de hacerlos; por eso es que estamos atrasados en el fútbol hondureño".

Según menciona Rambo, lo vivido entre Anangonó y Vega se viven en los entrenamientos de los equipos a nivel internacional.

"En los entrenamientos hay roces, discusiones, pero hasta ahí, pero no se le corta a un jugador, no se le rescinde el contrato, simplemente se le escucha, se pide disculpas; sino no se le hace jugar y ya estuvo".