Luego de su separación del Marathón, Juan Anangonó, compareció en conferencia de prensa para dar a conocer su postura tras los hechos ocurridos el pasado sábado con su compañero Alexy Vega. El delantero y excapitán del cuadro verdolaga dio la cara y acepta el error cometido que le cuesta el puesto en el conjunto verdolaga.

"Ante lo ocurrido quiere brindar mis más sinceras disculpas, como profesional y persona, mi corazón está dolido por este acto, me siento realmente mal por esto que no tiene ninguna justificación y por eso estoy dando la cara para pedir disculpas a Alexy Vega, su familia y toda la hinchada de Marathón, los hondureños y siento que sienten lo ocurrido". Luego destacó que: "Antes de reaccionar, lo mejor es contar un par de segundos y pensar que las reacciones traen consecuencias que no son positivas. Uno debe analizar todas consecuencias que traen y eso me servirá no solo en el ámbito profesional sino como persona. Esto quedará para siempre". También añade: "Todo este tiempo me hago la pregunta ¿qué fue lo que pasó? y no encuentro respuesta, nunca había pasado algo así". RELACIÓN CON LA PLANTILLA "En todo este tiempo que ha transcurrido tras lo sucedido me he sentido muy mal, con todos mis compañeros he mantenido una muy buena relación y con Alexy una relación de amistad y todo este tiempo ha sido muy fuerte para mí y mi familia. Mi acto no estuvo bien y se han sentido mal por lo ocurrido"

OPINIÓN EN REDES SOCIALES "No soy mucho de ver redes sociales, pero tras lo sucedido, la gente está dolida, es un compatriota, lo agredieron y están en todo su derecho. Yo lo entiendo y no me queda más que pedir disculpas a las personas que he ofendido" CONTRATO "Es muy entendible y la dirigencia tiene que velar por los valores y principios de la institución. Este acto deja una mala posición a la dirigencia si lo pasan por alto, yo entiendo y asumo la responsabilidad de lo que se ha dado hasta ahora". MENSAJE A LA AFICIÓN DE MARATHÓN "A la afición de Marathón siempre estaré agradecido y lo menos que puedo hacer es darle las gracias por apoyarme desde un inicio por más que en algún momento por lo deportivo algún grupo no haya estado contento, pero más que eso me quedo con la gentileza que me mostraron".

RESPALDO DE LOS JUGADORES EN SU MAL MOMENTO "Mis compañeros fueron fundamental en todo este tiempo, siempre mostrando su apoyo dentro y fuera de la cancha, en los partidos, entrenamientos, soy ser humanos que se puede equivocar, lo hice de muy mala manera y por eso estoy pidiendo disculpas. Ellos han conocido la clase de persona que soy y me voy avergonzado". "Ellos saben que una reacción mala la puede tener cualquiera y lo que espero que se queden es lo que conocieron a lo largo de todo este tiempo, no solo por una mala reacción que estoy asumiendo". NO SIENTE AMENAZAS "No me siento amenazado por nadie, es entendible que ellos demuestren su malestar y se sientan ofendidos por la agresión a un compatriota. No creo que por una disculpa en rueda de prensa ya termino, esto me va a quedar a mí por el resto de mi vida, yo me debo al fútbol y esto me quedará marcado. Espero que Alexy en algún momento me pueda perdonar al igual que su familia". ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ COM ALEXY VEGA? "Con Alexy veníamos manteniendo una buena relación de compañerismo, en un principio no teníamos comunicación, pero a medida fue pasando el tiempo tuvimos una buena relación" SE MARCHA EN DEUDA CON MARATHÓN "Me voy en deuda con Marathón por no levantar la copa, este año estoy seguro que los muchachos lo harán. Keosseián ha realizado un buen trabajo y eso lo llevará a conseguir el título. Le agradezco a él y todo su cuerpo técnico".