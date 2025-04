Yustin Arboleda reacciona tras la cachetada de Anangonó a Alexy Vega y caer en el clásico ante el Motagua

"Es mucho estar cinco partidos sin ganar, pero con todo y eso seguimos de segundo. Es difícil estar tanto tiempo sin ganar, no estamos acostumbrados, pero no hay que bajar los brazos y sabemos lo que significa Olimpia y depende de nosotros mismos para clasificar de primero o segundo".

Al momento de ser consultado si existe crisis o no en el Olimpia por los últimos cinco partidos en los que no se ha podido conseguir la victoria.

El delantero de Olimpia considera que no solo se ve mal la acción en el país, sino que es una situación que traspasó las fronteras.

"No está bien visto a nivel internacional y nacional, no solamente se habla de un jugador extranjero, sino de un país en general. Yo estuve viendo imágenes y hablan de la liga hondureña que se deja una imagen muy mala a nivel internacional".

Ante el hipotético caso que tocara vivir una situación similar a lo vivido entre Vega y Anangonó.

"Huy, la verdad que lo hablábamos con los muchachos y uno no sabe cómo reaccionar en ese momento. No me ha pasado hasta los momentos y ojalá que no me pase porque hay una calentura. Ellos estaban jugando a las 3:00 de la tarde y hay una temperatura de 40 en San Pedro Sula. Hay que tratar de enmendar el error cuando uno se equivoca".