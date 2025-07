Juan Flores arremete contra directivo de Olimpia tras sorpresivo despido: "Me quisieron imponer jugadores"

¿Qué pasó en Olimpia?

No estoy contento, ni tampoco estoy molesto. Son situaciones que se dan a veces, pero uno no entiende las salidas del trabajo que estábamos haciendo. De repente fuimos separados, ahí no importó la trayectoria, el respeto, la historia a varios jugadores que le han dado todo a Olimpia, que le han generado ingresos, no importó nada. El dirigente en Honduras así es, no respeta a los entrenadores. Yo he visto a un directivo hacer berrinches ante los entrenadores, humillándolos, eso no es correcto.

¿Lo veía venir?

Yo jamás me imaginé que iba a pasar algo. De hecho nosotros estábamos planificando todo lo que íbamos a hacer en este torneo. De repente pusieron a Carlos Will Mejía que diera la noticia. Uno por uno nos fueron despachando y está bien. Los entrenadores a veces estamos, a veces no. Pero con los entrenadores debe haber más respeto. El hondureño con el hondureño se tratan muy mal, los dirigentes menosprecian al entrenador hondureño. Entonces quiere decir que el hondureño está relegado. Estuvo muy feo, nosotros no lo esperamos.

¿Qué le notificaron en ese momento?

A mí me habló Carlos Will, me dijo que el proyecto no iba a seguir que hasta ahí llegaba, que si había una oferta que la tomara. Yo le dije: "Muchas gracias, que eso de me encargaba yo, que no era necesario que mande a buscar otro trabajo". Yo hice mi trabajo, se promovieron algunos jugadores. No porque fuimos campeones estuvimos todo el torneo en el primer lugar. Yo creo que hicimos un trabajo interesante, siempre hay alguien que le echa tierra a los entrenadores, aquí en Honduras abundan ese tipo de gente.

Usted siempre esperó esa oportunidad

Por supuesto, cuando uno llega a su casa está en confianza. Yo sentía que había algo malo, que habían unas influencias negativas, que siempre ellos manejan todo, le echan tierra a los demás, no me dejo mangonear de nadie, me quisieron imponer jugadores, yo no lo voy a permitir, que se queden con su proyecto. Y mi carrera va a seguir, aquí o afuera.