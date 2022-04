Juan Obelar revela sus consejos al portero de Real Sociedad luego de su duro debut ante Marathón: “Es un puesto muy ingrato”

El debut para José Claudio Paz, portero de Real Sociedad, no fue lo esperado. Recibió cinco de los seis goles que le hizo Marathón al equipo aceitero en la jornada 17 del Clausura 2022.

Y es que mitad de semana la Comisión de Disciplina castigó con cuatro partidos al titular Mariano Pineda por brindar fuertes declaraciones en contra de Platense, esto le dio la oportunidad a su suplente Nelson Barrientos de tomar su lugar.

Para mala fortuna, el meta fue expulsado al minuto 43 y esto obligó al entrenador colombiano Orlando Restrepo a hacer uso no de su tercer, sino de su cuarto portero en la plantilla. El tercero es Luis Ordóñez pero su no presencia no fue informada.

VIDEO: Portero debutante de Real Sociedad rompe a llorar tras recibir cinco goles

Entonces le tocó la oportunidad de debutar a José Claudio Paz de 20 años y los segundos 45 minutos se convirtieron en pesadilla, pues recibió dobletes de Lucas Campana y el joven Odin Ramos, además una quinta anotación de Edwin Solani.

Los de Tocoa perdieron 6-0 y José Claudio salió llorando del terreno de juego, antes de marcharse fue consolado por Juan Obelgar, histórico portero del Marathón.

Sin embargo, su tristeza era tal que seguía llorando desconsoladamente hasta llegar al vestuario de un equipo que tiene posibilidades serias de descender.