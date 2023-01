Juan Vieyra se mostró un poco molesto por la derrota; Jonathan Núñez habló de su polémico gol: “es el más inocente”

Juan Vieyra (Real España)

Las sensaciones fueron amargas para el jugador argentino, Juan Vieyra por ese gol dudoso que encajó Motagua con una pequeña ayuda del capitán, Luis López.

“Sí, no lo he podido ver. Ahora vamos a ver si fue o no fue gol, pero bueno, nosotros fuimos a buscar el partido. Si fue error hay que seguir nos quedamos tranquilos, porque el partido fue todo nuestro”.

“Yo no vi el gol, no pude verlo. Lo pasado es pasado y ahora viene un nuevo partido”, comentó.

El argentino destacó lo bueno y lo malo que realizó el Real España: “No pudimos meterla, nosotros fuimos lo que más intentamos con ocasiones claras”.

Estado de Buba López: “Él está más fuerte que nunca, sabemos lo que él siempre da. Estamos todos con él y no pasa nada. Somos un equipo y damos el respaldo.”