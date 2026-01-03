¿Juega Samudio? Lavallén envió categórico mensaje a Olimpia y evadió temas antes de la final: "No se juega con la historia y camiseta"

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/palo-lavallen-como-jugara-marathon-vs-olimpia-final-molesta-consultado-samudio-liga-nacional-FI28758159" target="_blank">Pablo Lavallén</a></b> vive su primera final en la Liga Nacional de Honduras y no mira el pasado. Acepta que jugar la final de ida del torneo Apertura en el estadio Olímpico puede ser muy beneficioso.Este domingo 4 de enero se disputará el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-vs-olimpia-seguridad-estadio-olimpico-final-torneo-apertura-honduras-BE28794401" target="_blank">primer pulso contra Olimpia</a></b> por el título y el técnico argentino rompió el silencio tras la larga semana de preparación.