Julián Martínez deja abierta la posibilidad de irse al extranjero y habla de Carlos Pineda, ¿contra Motagua su último juego?

Pese a la incertidumbre sobre si este clásico será su último con la camiseta blanca, Julián mantiene la concentración en el presente. Subraya su compromiso con el club y asegura que su nivel no ha decaído, todo lo contrario: se esfuerza a diario por seguir rindiendo al máximo. El duelo ante Motagua, además de su importancia deportiva, podría marcar el cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.

Durante una conferencia de prensa con medios deportivos, el mediocampista no escondió su ilusión por dar el salto al extranjero, señalando que su posible salida está siendo manejada directamente por el presidente del club y su equipo de trabajo. Martínez reconoció que se encuentra motivado, agradecido por las oportunidades que ha tenido tanto en Olimpia como en la selección nacional, y dejó claro que espera culminar esta etapa dejando una buena imagen.

Julián Martínez atraviesa un momento determinante en su carrera con Olimpia . En la antesala de un nuevo Clásico Nacional ante Motagua , el volante albo no solo se prepara para uno de los partidos más exigentes del torneo, sino que también vive días claves con respecto a su futuro profesional, en medio de conversaciones que podrían abrirle las puertas al fútbol internacional.

Después del 7-2 ante Choloma, Eduardo Espinel dijo que el funcionamiento todavía no le había gustado. Luego del 3-0 ante Estelí, también tuvo reservas. ¿Cuánta exigencia hay de un técnico como Espinel para ustedes, sobre todo en una semana de Clásico Nacional?

Buenos días. Creo que se hizo un buen partido, aunque todavía tenemos que ir achicando el margen de error y seguir mejorando cada día; por eso entrenamos. El profe sabe que esto apenas comienza, que aún no hemos llegado al nivel que queremos alcanzar. Pero esforzándonos, vamos a lograrlo.

¿Cómo ves las posibilidades y cómo analizás la rivalidad Olimpia–Motagua, sabiendo que el torneo va comenzando? Y también, ¿cómo estás manejando tus opciones de salir al extranjero?

La verdad, cada vez que se juega un clásico uno lo quiere ganar, sin importar si es al inicio o a mitad del torneo. Es una rivalidad muy fuerte y linda de disputar. En cuanto a la posibilidad de salir al extranjero, se está manejando muy bien. El presidente y la persona con la que trabajo están llevando el proceso de la mejor manera, y ojalá se me pueda dar esa oportunidad.

¿Qué sentimiento te genera este clásico ante Motagua, sabiendo que podría ser uno de tus últimos partidos con la camiseta de Olimpia?

La verdad, como le decía a tu compañero, estoy muy contento de volver a jugar un clásico contra un gran equipo como Motagua. No sé si será mi último partido, pero sigo trabajando de la mejor manera.

Me gustaría saber tu opinión sobre Carlos Pineda, que ya se fue. Compartieron camerino, ganaron muchos títulos... ¿Qué pensás de su salida?

Me siento muy contento por Carlos. Creo que se lo merecía, estaba trabajando muy bien en el club. Le ha dado mucho a Olimpia y se ganó esa salida. Sé que fue una gran alegría para él y su familia.

Te hemos visto más motivado en los últimos partidos. ¿Creés que, después de la Copa Oro y la posibilidad de salir al extranjero, estás en uno de tus mejores momentos?

Siempre he trabajado de la misma manera, esforzándome. Los partidos que jugué con la selección me dieron un plus para seguir mejorando. Ahora también estoy pensando en la selección, que en un mes tiene competencia. Tengo que seguir cuidándome, seguir rindiendo, porque todavía soy jugador del club y tengo que dar lo mejor de mí.

Te vimos anotar en finales y también en el partido ante Real Estelí. ¿Te imaginas despedirte, si fuera el caso, anotando en el clásico contra Motagua?

Obviamente a uno le gustaría anotar, como todos sueñan, pero lo más importante es que podamos sacar el resultado, no importa quién haga el gol.

Vienen de un 3-0 contundente. En el último clásico perdieron. ¿Se sienten confiados en que pueden ganarlo?

No, la verdad es que no podemos confiarnos. Cualquier rival está trabajando fuerte. Motagua tiene una idea clara de juego. Nosotros estamos en un gran club y no hay espacio para relajarse. Como le dije a tu compañero, va a ser un bonito partido, y el que se equivoque puede perder.