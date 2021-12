Kervin Arriaga está fuera de Marathón para el Clausura 2022, confirma Tato García quien espera “cortar hegemonía de Olimpia”

No.

Además, Tato habló el martes, cuando llegó al sorteo del calendario de Liga Nacional, de Kervin Arriaga y no confirmó su salida, aunque de antemano ya se sabía que no contaba con él, pero este miércoles informó que en sus planes está fuera del Clausura 2022.

El uruguayo informa que no vendrán más fichajes, aunque no descarta uno de último momento si ven a algún futbolista como agente libre del campo local.

¿Al no jugar torneos de Concacaf ahora estará más enfocado en el torneo local; podrá Marathón quitarle esa hegemonía que tiene Olimpia?

Ojalá, para eso es que nos estamos preparando por eso reforzamos la plantilla con tres extranjeros que no teníamos. Creo que estamos bien, trabajando bien, Marathón va a llegar mucho mejor de lo que llegó el torneo anterior que la preparación no fue la adecuada.

¿Vendrán más fichajes además de los ya mencionados?

No, nosotros por ahora sólo los muchachos que nosotros pedimos para reforzar la plantilla que son los que llegaron, el caso de Bryan Barrios que viene del Vida, Braian Molina, Lucas Campana, Santiago Córdova, que por ahora lo que pedimos es eso. Veremos en estos días si hay jugadores saliendo de algunos equipos que no van a continuar y puede llegar algún nacional.

¿En el caso de las salidas, el plantel que tiene no saldrá nadie más?

No, el plantel que tenemos es el que está trabajando.

¿Qué le pareció la primera fecha del Clausura?

Contra Platense, nos toca de local y ojalá que podamos llegar bien a ese inicio de torneo y comenzar pisando fuerte que en esta clase de torneos es fundamental arrancar ganando. Ya jugamos un amistoso al otro día con el equipo de Primi, ya sabemos las características de sus equipos, mucha seriedad, un equipo que intenta jugar al fútbol. Ellos van a intentar entrar a una zona complicada que es la zona baja y tenemos que hacernos fuertes en casa y que esos primeros tres puntos sean nuestros.

¿Qué tan difícil será bajar al Olimpia de lugar donde está en este momento?

Yo siempre digo lo mismo, adentro de la cancha son 11 contra 11, pero sí, evidentemente un equipo tan grande como Olimpia con muchos jugadores por línea se hace complicados para el resto de los equipos, pero está bueno, eso alza la vara y ver dónde están el resto de los equipos: Motagua, Marathón, Real España, Vida... creo que será un torneo lindo y ojalá que alguno de los clubes puedan cortar esa hegemonía del Olimpia que si la ha ganado es porque se la merece.

¿Cuál será el reto más grande para Marathón en este Clausura que viene?

Pelear bien arriba, así como lo intentamos hacer en el torneo que recién terminó.

¿Los extranjero fueron elegidos por usted?

Estos jugadores que están llegando hace meses lo veníamos siguiendo y quisimos que se incorporaran el torneo anterior, pero lamentablemente no se pudo dar, estábamos cortos de tiempos y estamos contentos con elloos, seguro que van a dar ese salto de calidad al club.

¿Qué características tienen?

Si nosotros quedamos a deber en algo, fue en el ataque, fallamos muchos goles y los delanteros son de características diferentes; el colombiano Córdova es un 9 goleador, es grande de 1.87 metros y técnicamente es bueno.

Lucas Campana tiene otras cualidades, tiene mucha entrega, presiona mucho, no deja cómodos a los centrales y te juega bien de espalda, es muy agresivo y tiene gol que es lo importante, él hizo muchos goles en Chile.