Kevin López analiza el clásico ante Marathón y se rinde ante Edwin Rodríguez: “Es un monstruo de jugador”

“Después de la final tuve lesiones, me perdí la pretemporada, pero ya estamos recuperando nivel, sí siento que aún me falta un poco más, voy de a poco, estoy muy contento, creo que en los partidos que he sumado minutos lo he hecho bien, pero sé que puedo hacerlo mejor, hay que estar tranquilos, hay una buena competencia en el grupo, eso me anima”, dijo.

A Kevin le consultaron sobre cuál cree que sea la fortaleza de Olimpia y esto respondió: “Creo que la fortaleza es la unidad, acá no se ha perdido esa mística de querer ganar independientemente quién esté. En este equipo hay un gran grupo, una gran competencia, hay buenos jugadores”, aseguró.

López dice que trabaja al máximo para recuperar su nivel y regresar a la Selección Nacional de Honduras, que ahora dirige Reinaldo Rueda.

“Todo futbolista nacional sueña con estar en la Selección, lo tomo con calma, creo que todo va a depender de mi trabajo aquí, estoy enfocado en hacer las cosas bien en el equipo, trabajar al máximo y si se da la oportunidad de estar en la Selección también aprovecharlo”, destacó.

Por último, Kevin se rindió ante el golazo de chilena que hizo ante Granada su compañero Edwin Rodríguez, con quien pelea por un puesto de titular en Olimpia.

“Se va viendo el trabajo del profe, están trabajando bien, creo que ya se ve la diferencia, otro tipo de fútbol. Lo de Edwin, créeme que no me sorprende que él haga esas cosas, como siempre lo he dicho, a mí me encanta este tipo de competencia, él pelea un puesto conmigo, no me sorprende que haga ese tipo de cosas, es un monstruo de jugador, calidad y estoy contento que le vaya bien”, concluyó.