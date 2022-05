La tristeza de Devron García tras perder el título con Real España: “Dimos la vida, no nos alcanzó”

Además de anotar un gol en la Gran Final ante Motagua, Devron García fue uno de los futbolistas de Real España que mostró mejor rendimiento en el torneo, sin embargo no ocultó su tristeza por no conseguir el objetivo.

“Dimos la vida, no nos alcanzó, en el otro torneo tenemos que llegar a la final. El fútbol hondureño no merece lo que pasó al final del partido”, expresó con tristeza el isleño minutos antes de subir a recibir la medalla de subcampeón.

“No tuvimos una clara, todos fallamos, Rocca no es que no lo quiso hacer, no podemos recriminarles nada a los compañeros. Nadie quiere fallar más en una final porque no estuvo en grandes partidos por lesión, pero dimos todo”, continuó.