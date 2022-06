Olimpia y Motagua conocen sus rivales en octavos de final de la Liga de Concacaf; Real España va ante el Real Estelí en la ronda preliminar

Emparejamiento #1: CD Platense (SLV) vs Verdes FC (BLZ) Emparejamiento #2: CRC 3 vs CD Águila (SLV) Emparejamiento #3: RCD España (HON) vs Real Estelí (NCA) Emparejamiento #4: Sporting San Miguelito (PAN) vs Deportivo Malacateco (GUA) Emparejamiento #5: Pacific FC (CAN) vs Waterhouse FC (JAM) Emparejamiento #6: CSD Municipal (GUA) vs Atlético Vega Real (DOM)

Los cruces de octavos de final:

- Tauro FC (PAN) vs. Ganador Ronda Preliminar 4 (Sporting San Miguelito vs. Malacateco)

- Motagua (HON) vs. Cibao FC (DOM)

- Olimpia (HON) vs. Ganador Ronda Preliminar 6 (Municipal vs. Atlético Vega Real)

- Diriangén (NCA) vs. Comunicaciones FC (GUA)

- Costa Rica 1 vs. Ronda Preliminar 5 (Pacific FC vs. Waterhouse)

- Costa Rica 2 vs. Ronda Preliminar 3 (Real España vs. Real Estelí)

- Alianza FC (PAN) vs. Ronda Preliminar 2 (Costa Rica 3 vs. Águila)

- Alianza (SLV) vs. Ronda Preliminar 1 (CD Platense vs. Verdes FC)