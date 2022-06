OFICIAL: Olimpia, Motagua y Real España ya conocen sus cruces en la Liga de Concacaf 2022

6:50 PM: Estos son los cruces de octavos de final:

Octavos de final:

- Tauro FC vs. Ganador Ronda Preliminar 4 (Sporting San Miguelito vs. Malacateco)

- Motagua vs. Cibao FC

- Olimpia vs. Ganador Ronda Preliminar 6 (Municipal vs. Atlético Vega Real)

- Diriangén vs. Comunicaciones FC

- Costa Rica 1 vs. Ronda Preliminar 5 (Pacific FC vs. Waterhouse)

- Costa Rica 2 vs. Ronda Preliminar 3 (Real España vs. Real Estelí)

- Alianza FC (Panamá) vs. Ronda Preliminar 2 (Costa Rica 3 vs. Águila)

- Alianza (El Salvador) vs. Ronda Preliminar 1 (CD Platense vs. Verdes FC)