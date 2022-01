Lucas Baldunciel llega a Honduras para integrarse a Motagua: “Sé que es un club grande y de las exigencias que tiene”

El Motagua se continúa reforzando y ha llegado a la capital, el atacante argentino, Lucas Baldunciel, quien ya había sido adelantado en Diez se su vinculación a las filas del cuadro azul profundo.

El futbolista viene a petición del entrenador Diego Vázquez y tiene 29 años, llega procedente del Club Deportivo Real Tomayapo de la Primera División de Bolivia.

“Contento después de un viaje largo, pero feliz de esta nueva experiencia y esperando comenzar lo más pronto posible con el grupo. Sé que hay fecha FIFA y tengo tiempo para ponerme a tono”.

El jugador argentino confirma que ha logrado al menos observar uno de los dos encuentros que ha disputado el Motagua.

“El primer partido no lo pude ver, el segundo de local con el Vida, sí y sé más o menos como es el juego, pero ahora al llegar acá sabré como es todo y dar lo mejor de mí”.

Reconoce también que no tenía conocimiento del fútbol hondureño. “Muy poco, solo lo que he hablado, preguntado, pero muy poco. Yo soy volante extremo, aprovecho el uno con el uno y mandar centros”.

Baldunciel deja claro que viene en buenas condiciones físicas para debutar lo más pronto posible en la Liga Nacional de Honduras.

“Me siento bien, el campeonato de Bolivia terminó tarde y me siento a 10 puntos. Me llamaron y me convencieron de la idea. Uno quiere siempre desafíos”.