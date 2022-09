Luis Garrido sobre el liderato del Herediano en Costa Rica: “Esto es otra historia, es Liga de Concacaf”

“Esto es Liga de Concacaf”. Así de enfático fue Luis Garrido cuando le consultaron en la previa del duelo entre Real España vs. Herediano por la ida de los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

A nivel personal, ¿qué significa enfrentar a un rival de Costa Rica tras su pasado con la Liga Deportiva Alajuelense?

Vamos paso a paso. Por ahora es Herediano, los vamos a enfrentar, son un gran equipo. Estamos al tanto de lo que ha venido haciendo en este torneo, creo que si no estoy mal no ha perdido todavía. No nos van a regalar nada, como nosotros tampoco le vamos a regalar nada. Estamos con la mentalidad a tope sobre lo que va a ser este encuentro.

¿Es Herediano el rival más complicado?

Yo pienso que todos los equipos son difíciles. Ahora en día nadie te va a regalar nada. Cartaginés es parte del pasado, ahora estamos mentalizados en Herediano, sabemos que va a ser muy duro, todos los partidos son complicados. El rival de mañana ha ganado muchos títulos en Costa Rica. Tienen un gran plantel y un buen cuerpo técnico.