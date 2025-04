Keosseián da la cara tras caer ante Olimpia, habla de Anangonó y la bronca: "Marathón hizo buena segunda vuelta"

--- LA CONFERENCIA DE PRENSA ---

¿Qué pasa por su mente tras este partido?

Son muchas cosas, para mi cabeza son muchas cosas, lo primero es que perdimos la posibilidad de llegar a la semifinal directo, eso es lo que lamentamos más, ganó el que fue el más efectivo, estuvimos parejos pero ellos fueron más contundentes, el resultado fue parejo y la diferencia estuvo en los goles.

Respecto a la pelea entre los jugadores

Lamentablemente terminó en este problema, que no sé ni como apareció, ni qué pasó, no tengo ni idea, no es bueno para el fútbol que pasen estas cosas, intenté mover a mi gente pero no sé que pasó.

¿Sabe que podría haber originado el conflicto?

No me parece bien lo que pasó, me extraña, conozco a mis jugadores, los jugadores del Olimpia, no sé que pasó, si hubo alguna persona que se metió, pero nada lo justifica, la afición se portó muy bien, fue un lindo espectáculo con dos equipos que se entregaron, lamento eso y lamento haber perdido.