Marathón derrota al Platense con golazo de Rubilio Castillo en el último suspiro y no despega la mirada del líder Olimpia

Finalmente, en el <b>minuto 90+2</b>, Samuel Elvir envió un centro preciso desde la banda izquierda y <b>Rubilio Castillo</b> apareció entre los defensores para conectar de cabeza el gol del triunfo. La emoción fue tal que el delantero se fue a celebrar con la hinchada verdolaga y terminó expulsado por doble amarilla. Aun así, su tanto valió oro, pues <b>Marathón sumó tres puntos vitales</b> y dejó al <b>Platense en el octavo puesto con 19 unidades</b>, complicando su camino hacia la clasificación.