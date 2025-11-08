Marathón derrota al Platense con golazo de Rubilio Castillo en el último suspiro y no despega la mirada del líder Olimpia

Marathón consiguió una victoria agónica en el Yankel Rosenthal tras vencer 1-0 al Platense con un gol en el tiempo añadido de Rubilio Castillo, quien se vistió de héroe y villano en la misma jugada al ser expulsado después de su celebración. El triunfo le permite al conjunto verdolaga llegar a 36 puntos y colocarse a solo una unidad del líder Olimpia, encendiendo la lucha por la cima del torneo hondureño. El primer tiempo fue de mucha disputa en el mediocampo, con pocas ocasiones claras para ambos equipos. A los 11 minutos, Jaylor Fernández probó con un zurdazo que llegó sin fuerza a las manos del arquero José Orobio. Más tarde, al 21’, Damín Ramírez intentó con un remate de derecha, pero nuevamente el guardameta colombiano respondió con seguridad, manteniendo el cero en su portería.

La jugada más peligrosa de esa mitad llegó al 31’, cuando un error defensivo de Javier Rivera dejó la pelota servida para Carlos Pérez, quien intentó definir con clase, pero su disparo se fue apenas desviado del arco defendido por César Samudio. Platense respondió con orden y buscando el contragolpe, aunque sin la precisión necesaria para inquietar seriamente a la zaga local. Ya en el complemento, el ritmo aumentó y ambos equipos generaron peligro. Al 47’, Cristian Sacaza desbordó por la izquierda y levantó un centro que Oslan Velásquez mandó al tiro de esquina, en una jugada que ilusionó a los porteños. Luego, al 59’, el delantero Georgie Welcome estuvo cerca de abrir el marcador para Platense con un cabezazo que se estrelló en el poste izquierdo de Samudio. El portero José Orobio se convirtió en figura del partido al detener un potente cabezazo de Rubilio Castillo al 73’, en la ocasión más clara de Marathón hasta ese momento. La afición local empujaba y el equipo de Manuel Keosseián se lanzó con todo en busca del gol de la victoria, mientras el Platense apostaba por resistir y llevarse un punto de San Pedro Sula.

Finalmente, en el minuto 90+2, Samuel Elvir envió un centro preciso desde la banda izquierda y Rubilio Castillo apareció entre los defensores para conectar de cabeza el gol del triunfo. La emoción fue tal que el delantero se fue a celebrar con la hinchada verdolaga y terminó expulsado por doble amarilla. Aun así, su tanto valió oro, pues Marathón sumó tres puntos vitales y dejó al Platense en el octavo puesto con 19 unidades, complicando su camino hacia la clasificación.

