Se lo pelearon Olimpia y Motagua, realizó pruebas en Italia y Uruguay, ahora no tiene equipo en Honduras

¡Vaya sorpresa! Con un futuro prometedor en el fútbol de Honduras producto de un despegue prematuro, su futuro se miró lejos de la Liga Nacional y aportando goles a la Selección de Honduras.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/angel-villatoro-17-anos-olancho-fc-famoso-apodo-su-sueno-consejos-auzmendi-MH12379533" target="_blank">Ángel Villatoro</a></b> sorpresivamente ya no tiene equipo en lo que resta del 2025 en la primera división de Honduras luego de un sorpresivo comunicado emitido por Olancho FC.