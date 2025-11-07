Liga Nacional

¡Olimpia recibe notición! Edwin Rodríguez entra en la fase final de su recuperación: ¿cuándo regresaría a las canchas?

El volante hondureño Edwin Rodríguez podría volver a los entrenamientos grupales dentro de las próximas semanas.

    Edwin Rodríguez entró en la recta final de su recuperación tras someterse a una cirugía.

     Mario O. Figueroa
2025-11-07

El Club Olimpia Deportivo dio a conocer una actualización sobre el estado físico del mediocampista Edwin Rodríguez, quien continúa con su proceso de recuperación luego de la cirugía a la que fue sometido semanas atrás. La institución capitalina informó que el jugador ha mostrado una evolución favorable, cumpliendo con cada etapa de su rehabilitación.

Según el comunicado, en los últimos días se le retiraron los puntos de sutura, y se espera que la próxima semana se le quite la bota ortopédica, lo que marcará un paso importante en su recuperación. Este avance permitirá que el futbolista inicie una nueva fase dentro de su plan médico, encaminada a fortalecer nuevamente la zona afectada.

Durante este tiempo, Rodríguez ha realizado trabajos físicos controlados, con el propósito de mantener la masa muscular y la tonicidad. Estos ejercicios han sido supervisados cuidadosamente por el cuerpo médico del club para asegurar que no existan retrocesos en su proceso.

Una vez que se le retire la bota de marcha y complete la fase de fortalecimiento, el volante comenzará a realizar ejercicios de campo, incluyendo trote ligero y movimientos de desplazamiento. De continuar con la evolución prevista, Edwin Rodríguez podría volver a los entrenamientos grupales dentro de las próximas semanas, dependiendo de su respuesta física.

El Olimpia cerró el comunicado reiterando su confianza en el compromiso y disciplina del jugador, al tiempo que aseguró que tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico seguirán de cerca su evolución, con el objetivo de que regrese lo antes posible a la competencia oficial con el equipo merengue

