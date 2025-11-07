¡Olimpia recibe notición! Edwin Rodríguez entra en la fase final de su recuperación: ¿cuándo regresaría a las canchas?

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/liga-nacional-de-honduras-jornada-19-fecha-horarios-partidos-bajas-apertura-2025-LL28101479" target="_blank">Club Olimpia Deportivo </a></b>dio a conocer una actualización sobre el estado físico del mediocampista <b>Edwin Rodríguez</b>, quien continúa con su proceso de recuperación luego de la cirugía a la que fue sometido semanas atrás. La institución capitalina informó que el jugador ha mostrado una <b>evolución favorable</b>, cumpliendo con cada etapa de su rehabilitación.Según el comunicado, en los últimos días <b>se le retiraron los puntos de sutura</b>, y se espera que <b>la próxima semana se le quite la bota ortopédica</b>, lo que marcará un paso importante en su recuperación. Este avance permitirá que el futbolista inicie una nueva fase dentro de su plan médico, encaminada a fortalecer nuevamente la zona afectada.