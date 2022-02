$!Mario Martínez se refiere al derbi ante Real España: “No somos favoritos, no importa quién ande mal”

Uno de los jugadores de más jerarquía del club verdolaga, como lo es Martínez , habló en la previa del derbi donde no se dejará nada y buscará brillar ante el equipo que le vio nacer.

“Estamos bien, conscientes de que es un clásico y que obviamente querés ganarlo. No vimos de hacer un gran partido, pero es una bonita oportunidad para levantarnos”.

“Lo importante es corregir los errores, el profe (“Tato” García) sabe que los cometimos, en un clásico no podemos hacer esto. Tenemos un gran plantel, pero tenemos que demostrarlo”.

¿Qué tiene de diferente jugar un clásico siendo un jugador de Marathón comparado a cuando eras del Real España?

“Es un clásico, nadie lo quiere perder. Es como si jugarás en Olimpia o Motagua. Si me toca jugar daré todo, estoy defiendo los colores de Marathón. Quiero ganar el clásico para seguir arriba”.

Favorito

“En los clásicos no hay favoritos, no depende de quién ande bien o mal, más en el sampedrano que para mí es el más bonito de Honduras”.

Beneficio del mal momento del rival

“Hay que sacar provecho a las situaciones que ellos cometen, e igual nosotros mejorar. No es lo mismo venir de estar arriba puntuando a no poder ganar, pero no hay que confiarnos”.