$!‘Potro’ Gutiérrez se acuerda de Coito y ‘Bolillo’ por las críticas en el Real España: “Muchas dirán que les estoy dando ‘paja’”

De cara al clásico ante Marathón el jueves en el estadio Olímpico, la Máquina no contará con la presencia del lateral derecho Wisdom Quayé, quien sufrió la semana anterior una fractura con la Selección de Honduras ante Estados Unidos.

“Él tiene una pequela fractura en el quinto metatarsiano que ya se está atendiendo y esperamos tenerlo lo antes posible. Es una lesión muy quisquillosa que tardan y son delicadas. Esto es abajo del dedo del pie donde apoyas”, dijo el Potro sobre la situación de Quayé.

“¿A qué se debe este mal arranque en el torneo?”, se le consultó al estratega mexicano.

“Las derrotas tienen explicación y para mucha gente no tienen justifiación. La información no debe ser tendenciosa, hay que factores por las que no se han conseguido los resultados. Si la prensa no entiende que tener siete jugadores con covid, más dos titulares lesionados, le pesa a cualquier equipo en el mundo, pues simplemente es una cuestión de análisis”, dijo.

Y agregó: “Tenemos una crisis de resultados, eso es inegable, estamos trabajando para eso, va de menos a más. Vamos a arrancar y terminar jugando la fase final y buscar ser campeones, hay mucho por disputarse, esto no se acaba hasta que se acaba. Seguramente se estará hablando de otra cosa al final del torneo”.