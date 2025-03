Mathías comenzó su carrera deportiva en 2021 siendo parte de las reservas del Motagua. Milton “Jocón” Reyes y César “Nene” Obando, entrenadores de las juveniles, no dudaron en darle una oportunidad para que se quedara en el equipo. Este respondió con goles, mismos que lo llevaron a ganarse una chance en el primer equipo por mérito propio.

Muchos se preguntan por qué Mathías decidió convertirse en delantero y no jugó de portero como su padre, quien tuvo una gran trayectoria bajo la meta azul.

“Yo juego diferente a mi papá, él era portero pero a mí desde niño me ha gustado jugar y anotar goles, considero que lo más lindo del fútbol es convertir un gol, es la pasión de pasiones”, confesó Mathías en una entrevista a DIEZ hace un par de años.

“Yo he conocido más a mi papá por técnico y no como jugador, cuando él jugaba yo era un bebé, tenía poca conciencia, por eso quizás no ha habido esa relación de poder jugar la misma posición en la cancha”, explicó.