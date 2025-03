Marcelo Santos y su contundente respuesta sobre si la de Honduras es la mejor Liga de Centroamérica

El Motagua campeón y el actual, ¿ha cambiado algo?

No sé si hemos cambiado, pero la verdad somos conscientes que hemos aflojado un poco, es lo que siento. Quizás la fatiga de jugar muchos partidos seguidos, pero no es excusa, uno tiene que ser profesional y prepararse de la mejor manera para todo tipo de calendario, pero sí siento que hemos aflojado un poco.

Las palabras de Diego Vázquez tras eliminación en Concachampions

La verdad cada quien tiene sus opiniones, Diego tiene las de él, nosotros como jugadores tenemos la nuestra, es respetable, pero tampoco vamos a obviar eso, somos conscientes que estamos muy abajo en cuanto al nivel de los equipos estadounidenses y mexicanos, son equipos que tienen otras formaciones, que tienen otro tipo de escenarios en los cuales se desenvuelven, en los que juegan y entrenan, igual sabemos que a nosotros en ese aspecto nos cuesta, hay que tratar de aprender de cada experiencia, así como la tuvimos ante Cincinnati, pienso que dejamos escapar la llave acá en casa, allá hicimos un buen partido.

No somos la mejor Liga de Centroamérica

Comparto totalmente (con Michaell Chirinos), no podemos obviar eso, no podemos decir que somos la mejor Liga de Centroamérica cuando no lo es, sabemos que estamos muy abajo de Costa Rica, por ejemplo ellos tiene mejores formaciones, mejor infraestructura, sabemos el tipo de cancha que tienen ellos, acá escasamente tenemos dos canchas, es cierto que están haciendo dos canchas más, pero no de la misma categoría, son canchas totalmente diferentes.