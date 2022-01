Melvin Matamoros reacciona tras su expulsión del arbitraje: “Al presidente le acusaron de soborno y no pasó nada”

Eso no es necesario, nosotros los árbitros somos los que sudamos la camisa, nos tildan de ladrones, nos cuesta a los árbitros de primera y segunda división; a nosotros nadie nos hace una despedida de fin de año. Era importante que al menos nos dieron la oportunidad de disfrutar ese dinero con nuestra familia. Ni siquiera tenemos canchas para entrenar de una manera adecuada, y ese gasto podría ayudar para hacer ese tipo de trabajos”, fue la observación de Melvin que le costó su severo castigo.

En una entrevista con DIEZ tras conocer el castigo, Melvin aceptó que “emití un comentario el día 13 de diciembre en un grupo de chat de entrenamiento donde se envió una nota respecto una reunión del comité para discutir planificaciones del trabajo junto a un almuerzo navideño a realizarse el sábado 18 de diciembre en un hotel de Siguatepeque. En ese momento no lo miré con buenos ojos y lo expresé en un audio donde dije:

Matamoros comentó que tras ello fue excluido de las convocatorias para los juegos de liguilla sin que le hicieran un comentario al respecto, hasta que llegó el miércoles 6 de enero donde la secretaría del Colegio de Arbitrajes le notificó, un día antes de las pruebas físicas de cara al torneo entrante, que había sido excluido de la actividad, cuando él ya se encontraba en el la ciudad para realizarlo, Tegucigalpa.

- “UN TRATO DESLEAL”, CONSIDERA MELVIN -

“Ha sido un trato desleal. Hasta este miércoles (12 de enero) me llamaron y me dijeron que era por el motivo del audio. Comentaron que se me abriría una investigación, la cual sólo duró dos minutos en una llamada de voz donde les recalqué que en ningún momento los estoy acusando, solo utilicé mi libertad de expresión, pedí disculpas y estas fueron aceptadas”, siguió atizando el juez.

Melvin hace énfasis en que la forma en que le trataron no fue justa, pues recalca que cuando al presidente de la Comisión, Óscar Velásquez, le acusaron de soborno en enero del 2021 tras declaraciones del exárbitro Omar Leiva, hicieron caso omiso, no le marginaron y tampoco investigaron, contrario a su declaración.

“Deberían de ser igual con todos, al presidente (Velásquez) se le acusó y no se le separó en ningún momento, tampoco se le abrió una investigación. ¿Cuál de las dos situaciones es más graves? ¿la mía o la de él? A él se le debió hacer un lado para investigarlo, aunque no fuera culpable. Los árbitros deben darse su lugar, esto no debe ser un pleito. Deben estar las personas correctas en el cargo”.