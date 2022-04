Michael, la continuación de la dinastía Palacios que ahora se forma en las reservas Motagua

Ja, ja, ja. Es el mismo de siempre. Ahí en la casa pasamos bromeando a cada rato. Nuestra relación es competitiva, porque siempre he entrenado con él y siempre hemos tenido una competencia sana.

¿Cómo llegó a Motagua?

Llegaron a hacer visorías en La Ceiba y fue ahí donde el profesor Ninrod Medina se fijó en mí y me trajo al equipo. Gracias a Dios me quedé y ya llevo seis meses. Me han tratado bien y la gente ha sido muy amable.

¿Cómo van en el torneo de reservas?

Estamos de primero, llevo un gol.

¿Cuáles son sus aspiraciones con Motagua?

Ascender al primer equipo y seguir mejorando cada día, salir del país como lo han hecho mis tíos y mi padre.