Michael Pérez: “Quisiera que me recuerden como el mexicano que fue campeón con Real España”

“Intenso, colaborador, con visión clara de salida y muy intuitivo”, así se describe Michael Pérez, el nuevo volante de contención del Real España, que ya hizo su primera sesión de entrenamiento en la sede del equipo con la misión de ponerse al ritmo de sus compañeros y comenzar a jugar lo antes posible. El azteca atendió a Diario DIEZ en su nueva casa, San Pedro Sula, y mientras degustaba de unos ricos taquitos mexicanos en Tacontento, nos reveló qué fue lo primero que hizo al enterarse que su destino estaba en Honduras.



Asimismo nos brindó detalles de cómo se cerró el vínculo con los aurinegros, equipo donde vivirá su primera experiencia en el extranjero, fue sincero al decir que: “quisiera que me recuerden siempre como el mexicano que fue campeón con Real España”. En un momento la entrevista se tornó un poco más nostálgica cuando Pérez recordó el esfuerzo que realizó junto a su familia para lograr cumplir sus sueños y explicó el por qué pasó de ganar varios campeonatos con Chivas a rodar por la segunda división de su país.

- LA ENTREVISTA CON MICHAEL PÉREZ- ¿Cómo han sido tus primeras horas en San Pedro Sula?

Lastimosamente no he tenido tanto tiempo para conocer mucho la ciudad, las instalaciones del club sí, ya las conozco. Ahora mismo estoy en ese lapso de adaptarme a todo. ¿Qué fue lo primero que hiciste al llegar?

Lo primero que hice al aterrizar fue verme con algunos directivos, salimos a comer y luego al hotel. No me dio tiempo de salir porque cayó una tormenta horrible. Algo que también logré hacer es que ya probé las típicas baleadas, me gustaron. Cuando te dicen vas para Honduras ¿qué pensaste?

Lo primero que vino a mi mente, que es una buena experiencia para salir de mi zona de confort ya que nunca había salido de México y tomar este reto en un equipo grande de Honduras me motiva. ¿Buscaste en Google sobre el país?

Empecé a buscar de todo, pero más sobre el equipo, ya sabía algunas cosas porque aquí estuvo Raúl ‘Potro’ Gutiérrez y también fue entrenador mío. Me estuve empapando de todo un poco. ¿Qué sabés del Real España?

Tengo claro que tienen 12 títulos, ha estado en varias finales en los últimos años y que es un equipo muy grande de este país.

Ahora bien, sos nuevo jugador del Real España ¿cómo se dio todo el proceso para que hoy estés aquí?

Yo estaba esperando ofertas en el fútbol mexicano y en ese tiempo no se concretaban y en eso llegó algo de un equipo de Costa Rica y luego vino lo del Real España y al ver la diferencia de estar en un equipo grande, fue lo que más me llamó la atención y por eso vine. Estuviste muy cerca de acabar en Costa Rica ¿qué cambió tus planes?

Porque siento que al estar en este club habrá más reflectores y el compromiso es mucho más grande, eso me llena de entusiasmo. ¿Qué esperás de tu primera experiencia como internacional?

Yo siempre soy muy positivo, espero que sea una gran temporada, peleando con el plantel en los primeros puestos y siendo ambicioso, ganar el campeonato. Sos el séptimo mexicano en la historia de este club, ¿cómo te gustaría ser recordado?

Quisiera que me recuerden siempre como el mexicano que fue campeón con el Real España. Hacer historia en el fútbol siempre es importante y para eso voy a trabajar muy fuerte, para cumplir mis objetivos. Tengo un compromiso conmigo mismo, con el equipo y con la afición sobre todo, para mantenerlos en la grandeza. ¿Cuál es tu estilo de juego?

Soy un jugador intenso, un jugador que roba muchos balones en mi posición y puedo dar una salida clara al equipo. En momentos de presión soy muy paciente y puedo colaborar mucho al equipo. He aprendido a ser más intuitivo antes que luchar, uso más la inteligencia aunque si me toca meter el pie, lo vamos a hacer.

Las competencias en la región ya iniciaron ¿tenés que ponerte en forma o traés ritmo?

He estado entrenando por aparte y no es lo mismo que estar dentro de un grupo por eso quiero ponerme lo más rápido a la par del equipo para poder ganarme un lugar dentro del 11 y ya jugar. ¿Te da ansiedad comenzar a jugar en la que será tu casa?

No es ansiedad, pero sí tengo ganas de conocer ya al equipo completo para demostrar y ser un elegible para el entrenador en los partidos. ¿Qué has hablado con Palomo Rodríguez? Con él hemos hablado por teléfono y me pidió que viniera a sumar al equipo y yo vengo con ese compromiso desde antes que él me lo pidiera. Por lo menos tendrás un paisano para compartir ya que recién llegó Óscar Rai Villa ¿lo conoces? Hemos sido contrarios en México, no he tenido el placer de compartir en un equipo, pero se ve la capacidad y talento que tiene y como paisanos nos vamos a llevar muy bien y con confianza. ¿Ya le has dado su patadita antes? Varias veces y se ha enojado conmigo, pero es parte de la calentura del fútbol. ¿Por qué crees que Real España acertó en tu fichaje? Porque soy un futbolista que todo el tiempo estoy compitiendo y nunca bajo los brazos, el equipo es ganador y a mí me gusta ser un ganador por eso quiero demostrar que no se equivocaron en ficharme. Real España tiene una presión por título y la última vez que fueron campeones de liga ese mismo año (2017) tu levantas tu campeonato de MX con Chivas ¿te parece coincidencia? Pueda ser una coincidencia y uno como jugador cuando llega a un lugar nuevo sueña con gloria y campeonatos, espero este sea el caso.

Ya todo confirmado y estando en este lugar ¿te has imagino cosas chingonas, como dijo el Chicharito una vez? Claro que sí, siempre con la mente positiva, pensando en lo grande y sí me imagino cosas chingonas con Real España. - Conociendo más de Michael Pérez- ¿Eres de Zapopan, Jalisco? Correcto. Es un municipio pegado a Guadalajara, a pesar de que estamos en Jalisco, los que somos originarios de Zapopan también nos consideramos parte de Guadalajara. ¿Tienes descendencia futbolera? No. Soy el primero y espero yo sí tener descendencia. Mi papá y mis abuelos nunca jugaron fútbol así que soy el único metido en esto. Mi papá es contratista y mi mamá es ama de casa. ¿Cómo fue tu infancia en tu pueblo? Tengo buenos recuerdos de mi infancia, nunca tuvimos lujos porque éramos de una familia humilde, pero siempre tuve esa libertad de salir con mis amigos, de platicar con mis papás y hacer muchas cosas que quería. Siempre estudié, nunca deje de lado la escuela; sin embargo, la batallaba porque todos los días era de tomar el bus (dos horas) para los entrenamientos, luego a casa a hacer labores y dormir. ¿Eso era porque siempre quisiste dedicarte al fútbol? Sí, ese fue mi sueño desde muy chico, siempre me lo propuse y hasta que lo logré. Hoy me siento muy orgulloso y no solo yo si no también mi familia. Tuve la oportunidad de estar en el equipo de ciudad y en uno de los más grandes de México. ¿Qué tan duro fue? Fue muy difícil porque mi papá era el que hacia un enorme sacrificio, al estarme dando dinero para los camiones, para la comida y para todo, eso siempre se lo voy a agradecer a mi papá, estoy orgulloso de él. Pero todo tiene su recompensa conseguiste cinco títulos de mucha importancia con nada más y nada menos que las Chivas de México... Fueron sueños que alcancé cumplir, metas que me trace y todo este fruto es gracias al esfuerzo que estuve haciendo desde pequeño, pero se siente bien porque lo hice para enorgullecer a mis papás.

Esa es tu mayor carta de presentación ¿cuánto hay del Michael Pérez de esa época? Hay mucho de ese Michael Pérez, solo que ahora tengo más experiencia, analizo muy bien las cosas. Me quedo con ese grupo que tuvimos por la unidad que manteníamos y fue base pasar ser ganadores. Fuiste dirigido por Matías Almeyda, pero ¿qué otros futbolistas de renombre tuviste como compañeros? Estuve con Allan Pulido, Rodolfo Pizarro, Isaác Brizuela, Javier ‘Chofis’ López, Orbelín Pineda y Rodolfo Cotta, eran todos unos jugadorazos. También fuiste jugador Olímpico en Río de Janeiro ¿qué experiencia viviste? Fue una gran etapa cuando comenzaba a destacar, eso fue un poco antes de la llegada de Matías Almeyda, ahí estaba dando mi crecimiento dentro del fútbol. Fue algo muy bonito porque fue precisamente el ‘Potro’ Gutiérrez quien dirigió a esa selección y me gané su confianza. Fueron años muy buenos conmigo.