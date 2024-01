Michaell Chirinos revela qué tan difícil fue llegar a un acuerdo con Olimpia y lo que le hizo volver al club albo

“La verdad que estoy muy feliz, agradecido con Dios por poder estar de nuevo en casa, me siento contento por la decisión que tomé y ahora a seguir trabajando para lo que se viene en el torneo, que será muy complicado”, fueron sus primeras palabras en entrevista para la página oficial del Olimpia.

“Bueno, la experiencia que he logrado al ganar un campeonato afuera, en estar en un club importante como es Saprissa , pero bueno, sabemos la importancia que tiene Olimpia , la afición sabe que es el club que más amo, es un extra para dar lo mejor”, dijo.

“Muy feliz de ver a mis compañeros, algunos amigos con los que me llevo mucho más aquí en Olimpia , estoy muy contento de pertenecer a Olimpia , el profe me ha brindado su apoyo para ponerme de la mejor forma y retornar el nivel que queremos”, destacó.

“La verdad fue fácil, la primera opción siempre va a ser Olimpia , el día que Olimpia me diga, ‘no cuento contigo’, ahí tendré que tomar una decisión para el bien de mi familia, pero por mí siempre Olimpia , por mí firmaría de por vida acá, pero son situaciones que tengo que demostrarlo dentro del campo”, afirmó.

Sobre si fue complicado llegar a un acuerdo con Olimpia , a pesar de las otras ofertas que tenía en la mesa, Chirinos no tuvo dudas.

“Con Alex siempre hemos compartido mensajes estando en Costa Rica, vuelos aéreos también. Siempre es importante reencontrarse con amigos como Alex, que es una persona muy humilde y esperemos que algún día no encontremos juntos”, remarcó.

Pedro Troglio ha sido un entrenador importante en la carrera de Chirinos y confirma que su regreso se debe en gran parte a su presencia.

“El profe ha sido parte fundamental en mi carrera, la verdad me he sentido muy bien siendo dirigido por él, me ha dado sus consejos, estoy de vuelta y la decisión que tomé también es parte por él”, concluyó.