¿Por qué fichó con Marathón? Alexy Vega reacciona tras debutar con los verdolagas: “Tuve muchas ofertas”

El atacante Alexy Vega disputó el miércoles su primer partido con Marathón y lo hizo firmando un sensacional golazo en la goleada 5-0 ante Lone FC en el Yankel Rosenthal. El talentoso zurdo habló con DIEZ después del partido y declaró la razón por la que fichó con los verdolagas pese al interés que tenía de otros equipos, sobre todo, Motagua. Alexy confía en regresar a la Selección Nacional tras no ser considerado por el técnico Reinaldo Rueda y destaca el gran plantel que hay en los sampedranos, club donde comparte una buena amistad con otro de los fichajes, ‘Chino’ López.

LO QUE DIJO Finalmente debutaste con Marathón. ¿Cómo te sientes con estos nuevos colores? Estoy muy contento de poder estar acá. Fue mi debut en un amistoso, pero lo jugamos con toda responsabilidad, estamos trabajando fuerte para hacer las cosas bien en Marathón. Debutas con un golazo a la escuadra. Tremendo inicio... Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios me suelen salir esos buenso golazos y solo me toca agradecerle. Ahora me toca seguir trabajando porque mejores cosas vienen. Me siento bien en Marathón, tenemos un muy buen grupo. Espero que nos vaya bien en el torneo.

¿Cómo tomas que no fuiste tomado en cuenta para el amistoso de Honduras ante Islandia? Seguiré trabajando para volver a ser convocado. Eso no me molesta, me motiva más bien a seguir trabajando para regresar a la Selección Nacional. Tuviste muchas ofertas para salir del Victoria, ¿por qué elegiste Marathón? Fue una decisión que tomé con mi familia. Tenía muchas ofertas, pero al final arreglé con Marathón, aquí me siento bien. Yo quise venir al club, mi familia influyó para que me viniera. ¿Qué pasó con Motagua? Ellos estuvieron muy cerca, pero al final fue decisión mía venirme a Marathón. ¿Hablaste con el cuerpo técnico antes de fichar por Marathón? Con Salomón Názar sí hablé al principio cuando aún estaba indeciso, ya me había tenido en el Victoria Al final elegí fichar con Marathón.