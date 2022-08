Michaell Chirinos ya vive el clásico: “Perder contra Motagua es difícil, es un trago muy amargo, pero trataremos de sacar un buen resultado”

LO QUE DIJO:

Su gran momento: “Contento por lo que estoy mostrando hasta el momento, pero esto es partido a partido ir trabajando y mejorando en todas las condiciones que sé hacer y las que no, trabajándolas día a día. Iré partido a partido para ayudarle al partido. Todos andamos pasando un buen momento, igual quien llegue bien o mal siempre los clásicos son diferentes y los clásicos hay que ganarlos”

Cómo encarar el clásico contra Motagua: “Estoy trabajando muy duro, hice una buena pretemporada que hace mucho no la hacía e igual fuimos a la playa, me cayó muy bien para fortalecer mi rodilla y la verdad que estoy en una etapa donde me siento cada día mejor. Nos enfrentamos a un gran rival y sabemos las cualidades que tienen ellos y vamos a tratar de hacer lo mejor para ayudarle al equipo y afianzarnos en la punta”.

La propuesta del Olimpia para el clásico: “Olimpia todos los partidos los sale a ganar, a veces se nos dificulta por el tema del rival que enfrentamos por cancha, etc, pero Olimpia siempre sale a ganar y este clásico así será, Motagua es un gran rival, lo respetamos y nosotros trataremos de hacer bien las cosas, no cometer muchos errores para sacar un buen resultado para ir sumando y afianzándonos en la tabla de posiciones”.