Pedro Troglio reacciona por la nueva piel del Olimpia y confirma las bajas que tendrá en el clásico ante Motagua

El Olimpia presentó este lunes la nueva piel que lucirá para el resto del Apertura 2022 y que estrenará el próximo jueves ante su acérrimo rival por la jornada 7 del Apertura 2022.

Pedro Troglio estuvo disfrutando de la presentación de la indumentaria y atendió a los medios de comunicación para hablar de la misma y del clásico contra Motagua en el estadio Chelato Uclés.

‘‘Muy lindas, no cambian en nada, siempre digo que lo que depende de todo es la historia, los colores son los mismos, eso de cambiar colores a veces no es bueno’’, comentó el timonel argentino sobre las camisetas.

‘‘Todas me gustaron. Hay una con algo de azul, pero es un azul más claro (risas). Repito: no es la camiseta, es la historia. Me gustó la blanca, que es el color histórico, y la que usarán para el calentamiento’’, añadió Troglio.